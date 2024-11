James Van Der Beek: "Ho un cancro al colon, ma ho motivo di essere ottimista"

James Van Der Beek, interprete di Dawson nella popolare serie Dawson's Creek, ha reso pubblica la notizia di essere affetto da cancro del colon-retto, come rivela PEOPLE.

"Ho un cancro del colon-retto. Mi sono occupato privatamente di questa diagnosi e ho preso provvedimenti per risolverla, con il supporto della mia incredibile famiglia", ha spiegato l'attore 47enne. "Ho motivo di essere ottimista e mi sento bene".

Nonostante la diagnosi, Van Der Beek non ha diradato i suoi impegni lavorativi. Recentemente è apparso in un episodio di Walker e prossimamente reciterà in Sidelined: The QB and Me, un film originale di Tubi in uscita il 29 novembre.

L'attore, però, ha scelto di dare priorità alla sua numerosa famiglia, trascorrendo la maggior parte del tempo con la moglie Kimberly Van Der Beek e i loro sei figli: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah. Nel mese di giugno, il gruppo ha fatto un viaggio memorabile in Egitto. In un post su Instagram, Van Der Beek ha condiviso foto di se stesso e della sua famiglia in posa con un cammello o davanti alle piramidi egiziane.

"#Egitto... Con tutto il mio vocabolario, 'Wow' è quello che mi usciva dalla bocca per la maggior parte del tempo. Ci è stata regalata un'esperienza magica, che sto ancora elaborando, e potrebbe esserlo per il resto della mia vita" ha scritto l'attore. "I bambini erano rock star, i miei amici sono diventati fratelli e, nonostante tutti i viaggi, i passaggi di fuso orario e le sveglie mattutine, mi sento ricaricato."

Dawson's Creek: i 10 migliori episodi di tutte le stagioni

Il lavoro prosegue

James Van Der Beek in Dawson's Creek

A dicembre, James Van Der Beek apparirà in The Real Full Monty, uno speciale di due ore in cui un gruppo di celebrità maschili si spoglierà per sensibilizzare l'opinione pubblica sui test e sulla ricerca sul cancro alla prostata, ai testicoli e al colon-retto.

Oltre alla star, lo speciale vedrà la partecipazione anche del collega attore Taye Diggs, del difensore dei Kansas City Chiefs Chris Jones e del giudice di Ballando con le stelle Bruno Tonioli. L'evento, ispirato al film candidato all'Oscar del 1997 The Full Monty, sarà prodotto da Anthony Anderson.

"Pensavo di fare solo un favore ad Anthony Anderson e di sostenere la ricerca contro il cancro. Ma poi una volta arrivati ​​lì abbiamo iniziato davvero a parlare di questi problemi, tutti hanno iniziato ad aprirsi e abbiamo avuto modo di conoscerci a un livello diverso" ha dichiarato Taye Diggs.