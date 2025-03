James Van Der Beek torna sul set in occasione di Sidelined 2, sequel del film tratto da The QB and Me

L'attore James Van Der Beek farà parte di Sidelined 2, il sequel del film prodotto per Tubi che è tratto da The QB and Me, un grande successo su Wattpad.

James Van Der Beek ritornerà a essere impegnato su un set in occasione del film sequel di Sidelined, prodotto per Tubi, intitolato Intercepted.

Il progetto potrà contare anche sul ritorno tra gli interpreti, dopo il capitolo della storia intitolato The QB and Me, di Drew Ray Tanner.

Cosa racconterà il film

Nel cast di Sidelined 2: Intercepted ci saranno anche Noah Beck, Siena Agudong, Charlie Gillespie e Roan Curtis. Il progetto si basa su The QB Bad Boy and Me scritto da Tay Marley e pubblicato su Wattpad, dove ha ottenuto un enorme successo.

Al centro della trama c'è il quarterback Drayton (Beck), alle prese con il peso delle aspettative dopo una devastante battuta d'arresto.

La ballerina Dallas (Agudong), invece, inizia a mettere in dubbio il futuro che pensava di volere. Mentre il loro legame inizia ad andare in pezzi a causa della pressione legata alla distanza e all'auto scoperta, i due dovranno imparare che le versioni più coraggiose di loro stessi emergono quando lasciano che la vita dia loro una nuova direzione.

James Van Der Beek, ex star di Dawson's Creek, riprenderà il suo ruolo di Lerou Lahey, il padre, duro ma dal buon cuore, di Drayton. Tanner sarà Nathan Bryan, il fratello maggiore di Dallas e il suo guardiano fin da quando i loro genitori sono morti alcuni anni prima.

Gillespie ha il ruolo di Skyler, un musicista e studente a CalArts Senior. Curtis, inoltre, avrà la parte di Charlotte che lavora allenando gli atleti.

Nel cast ci saranno inoltre Kolton Stewart nei panni di Zach, Sage Linder che sarà Miley, Terry Mullany nei panni di Ryan, e Michael Xavier che interpreta l'allenatore Watson.

Il team della produzione

Sidelined: The QB and Me ha debuttato su Tubi nel 2024, posizionandosi al primo posto dei titoli più visti negli Stati Uniti e in Canada e ottenendo il miglior dato relativo alle visualizzazioni durante la prima settimana.

La regia è firmata da Justin Wu, mentre nel team della produzione ci sono Marhsall Arts, Great Pacific Media e Wattpad Webtoon Studios.

Crystal Ferreiro ha firmato la sceneggiatura e fa parte del team dei produttori.