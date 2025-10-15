James Norton sarà il manager dei Beatles, Brian Epstein, nei film diretti da Sam Mendes

Il regista realizzerà quattro lungometraggi, ognuno dedicato a uno dei membri della band britannica, e il cast sta continuando a espandersi.

Il cast dell'evento cinematografico dedicato alla storia dei Beatles sta continuando a espandersi e il nome più recente tra quelli delle star coinvolte da Sam Mendes è James Norton.

L'attore sembra stia concludendo le trattative con la produzione e dovrebbe interpretare Brian Epstein, il manager del famoso gruppo britannico.

I protagonisti dell'evento cinematografico

Sony non ha voluto confermare la notizia dell'arrivo dell'attore tra gli interpreti dei quattro film, tuttavia le fondi di Deadline avrebbero confermato la sua partecipazione al progetto.

The Beatles - A Four-Film Cinematic Event sarà composto da quattro lungometraggi, ognuno dedicato a uno dei membri della band che saranno interpretati da Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn e Harris Dickinson, rispettivamente nei ruoli di Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison e John Lennon.

Una foto di James Norton

James Norton potrebbe apparire in tutti i tasselli dell'evento cinematografico, avendo la parte di una persona molto importante nella carriera del gruppo.

Epstein ha infatti incontrato per la prima volta i Beatles nel 1961, durante un concerto che si era svolto al Cavern Club di Liverpool. Nonostante non avesse mai lavorato come manager in campo musicale, Brian ha deciso di mettere sotto contratto gli artisti, riuscendo poi a far ottenere al gruppo un accordo con Parlophone, l'etichetta targata EMI.

I film diretti da Sam Mendes arriveranno nei cinema nel mese di aprile 2028 e sono stati scritti da Jez Butterworth, Peter Straughan e Jack Thorne.

I recenti progetti dell'attore

James Norton ha già recitato nel film biografico Bob Marley: One Love, e ha recentemente avuto un ruolo nella miniserie House of Guinness (di cui potete leggere la nostra recensione), da poco arrivata su Netflix. Prossimamente sarà inoltre uno dei protagonisti della terza stagione di House of the Dragon, il progetto prequel della serie cult Il Trono di Spade.