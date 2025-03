James Norton star della serie Wavewalker: Breaking Free, scritta da Jack Thorne, co-autore di Adolescence

James Norton sarà protagonista e produttore, tramite la sua Rabbit Track Pictures, della nuova serie Wavewalker: Breaking Free, progetto che potrà contare su una sceneggiatura firmata da Jack Thorne, attualmente reduce dal successo di Adolescence.

L'adattamento del libro scritto da Suzanne Heywood è stato confermato oggi durante una masterclass che si è svolta all'evento Series Mania.

Cosa racconterà la serie con James Norton

Wavewalker racconterà la storia di Suzanne che, quando aveva sette anni, è stata coinvolta in un viaggio in barca a vela intorno al mondo, esperienza durata un decennio e durante la quale la ragazzina voleva disperatamente tornare a casa.

James Norton avrà la parte del padre di Heywood e l'attore ha ammesso che inizialmente voleva essere coinvolto solo come produttore, ma ha poi deciso di essere impegnato anche davanti alla macchina da presa perché si tratta di un ruolo fantastico e ama navigare.

Una foto di James Norton

L'attore ha aggiunto: "Quello che inizia come un sogno, mentre questo padre un po' ribelle propone questo meraviglioso viaggio che dovrebbe durare un anno o due, si trasforma in un decennio. I due figli sono stati in pratica schiavizzati dal loro padre e fatti lavorare come membri dell'equipaggio a bordo nella barca. Ha negato loro un'infanzia e un'educazione".

Norton ha quindi proseguito: "Si tratta di una lotta per la vita e per l'educazione, della lotta tra questo padre davvero carismatico, che ama i figli davvero molto, e della crudeltà che li obbliga a vivere".

I dettagli del racconto

La storia si svolge negli anni '70 quando l'uomo ha annunciato alla moglie e ai figli di aver venduto la casa, comprato una barca e di avere intenzione di viaggiare intorno al mondo seguendo la rotta del Capitano Cook. Il padre è descritto come una persona in grado di ispirare gli altri, carismatico, pieno di immaginazione e meraviglioso, il 'padre che tutti sognano di avere', ma che si rivela però 'profondamente narcisista' e una persona dai comportamenti tossici.

Jack Thorne, che è stato lodato per il lavoro compiuto con Stephen Graham nella creazione di Adolescence, ha scritto le quattro puntate che compongono la serie.