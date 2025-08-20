James Gunn spiega chi controlla il DC Universe: tra loro c'è anche Batman

Il regista e capo dei DC Studios ha provato a riassumere le regole del suo nuovo universo condiviso inaugurato al cinema da Superman

James Gunn è stato recentemente intervistato dall'amico Rainn Wilson per la rivista Interview Magazine e il co-capo dei DC Studios ha toccato una serie di argomenti interessanti, tra cui ciò che rende il nuovo DC Universe diverso dagli altri universi cinematografici.

Parlando di ciò che distingue il DCU dal Marvel Cinematic Universe, James Gunn ha dichiarato: "È come una mappa diversa. È un mondo in cui una qualche forma di supereroi, che noi chiamiamo Metaumani, esiste da almeno 300 anni e fa parte della nostra vita".

Il regista di Superman ha aggiunto: "Ma penso che stiamo raggiungendo un punto nel DCU in cui esistono tre fazioni: ci sono i metaumani, i governi e poi le corporazioni. E le corporazioni sono altrettanto importanti. Ci sono la Luthor Corp, la Lord Tech, la Stagg Industries e la Wayne Enterprises, che sono le quattro grandi aziende che si contendono un altro tipo di dominio". Gunn ha continuato spiegando: "E non sono aziende malvagie, in realtà. Sono solo aziende maledettamente amorali".

Superman: Nicholas Hoult in un primo piano

La Luthor Corp non è un'azienda malvagia nel DCU

Anche la Luthor Corp. non è malvagia, ha specificato Gunn, nonostante Lex Luthor ne sia il capo. "Le aziende di per sé non sono malvagie. Le aziende sono amorali... Lex Luthor è un tipo piuttosto cattivo, anche se la sua azienda ha fatto grandi cose".

Gunn ha proseguito: "Luthor ha creato un sistema che ha reso il funzionamento del mondo un processo molto più efficiente. Ha auto che funzionano in modo più efficiente e che mantengono l'aria più pulita. Ha fatto cose davvero grandiose per il mondo, ed è questo il motivo della sua ossessione per Superman".

"Qualche anno fa era considerato l'uomo più grande del mondo, anche se c'erano i metaumani, poi è arrivato questo tizio con le fossette e lo sguardo malizioso, vestito con un costume ridicolo, che lo ha fatto sentire una merda, quindi da allora è diventato ossessionato da lui ed è diventato malvagio...".

Superman: Nathan Fillion, Ed Gathegi, Isabela Merced

La divisione del DC Universe in fazioni

Da un lato ci sono i supereroi e i supercattivi, sempre impegnati in battaglie ad alto rischio. Dall'altro, i governi mondiali tirano le fila dietro le quinte, mentre le multinazionali miliardarie agiscono nell'ombra. Con Lord Tech che ora finanzia la Justice Gang, stiamo già assistendo a sorprendenti sovrapposizioni tra questi gruppi.

Se le multinazionali possono finanziare una squadra di eroi, cosa impedisce al governo di fare lo stesso? Questo tipo di impostazione ricorda molto The Authority, un progetto che lo stesso James Gunn ha ammesso essere stato uno dei pezzi più difficili da inserire nel puzzle della sua DCU e che potrebbe essere stato accantonato per il momento. Il prossimo tassello è rappresentato dalla Stagione 2 di Peacemaker in arrivo il 21 agosto su HBO Max.