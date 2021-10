James Gunn rivela: "Sto lavorando a un altro progetto segreto DC"

James Gunn è sempre sulla cresta dell'onda, con i tanti cinecomic in progetto e in corso, come The Suicide Squad, ultimo film DC al quale ha lavorato, e ora conferma che, dopo aver concluso il suo impegno con Guardiani della Galassia 3, farà ritorno nell'universo Warner Bros. con un altro progetto DC ancora segreto.

James Gunn è attualmente impegnato nello sviluppo di Guardians of the Galaxy Vol. 3 Galassia Vol.3, cinecomic Marvel già in pre-produzione, ma a quanto pare continuerà a dare il suo apporto a entrambi gli universi rivali. Come spesso fa sui social media, qualche giorno fa Gunn ha confessato su Twitter che presto svilupperà un nuovo progetto per DC Films oltre a Peacemaker, la serie spin-off di The Suicide Squad.

Ovviamente, non si sa di quale progetto stesse parlando James Gunn, una serie o un film, ma dopo questa rivelazione sappiamo che il regista non smetterà di passare da un universo all'altro. Come tutti sanno, James Gunn è l'unico regista che lavora per i Marvel Studios e per Dc Films allo stesso tempo a causa del licenziamento avvenuto da parte di Disney mesi e mesi fa.

Come ha raccontato il produttore di The Suicide Squad Peter Safran, quello è stato il vero passo falso da parte dei vertici Marvel: "È stato licenziato un venerdì di luglio e martedì Toby è venuto da me e ha detto: 'Dì a James Gunn che qualunque cosa voglia fare alla Warner Brothers, lo vogliamo. Dicci solo cosa vuole fare,'. Così questo è successo due giorni dopo. Sembrava che James non meritasse il trattamento che ha ricevuto e, alla fine, la Disney si è sentita in colpa e ha annullato la sua decisione. Ma è stato immediato"

Vi ricordiamo che James Gunn tornerà a dirigere per Marvel con Guardiani della Galassia Vol. 3, che dovrebbe arrivare nei cinema a maggio 2023.