James Gunn, un post dedicato a chi resta solo a Natale: "Non siete dimenticati"

Guardiani della galassia: James Gunn sul set col fratello Sean Gunn che dà vita a Kraglin in motion picture

James Gunn ha condiviso sui social un messaggio rivolto a chi è costretto a passare il Natale da solo. Dopo averlo inizialmente postato su Twitter, il cineasta ha anche pubblicato uno screenshot su Instagram, precisando che di solito non lo fa ma in questo caso era necessario. Questo il testo: "Mi rendo conto che ci sono persone che passano le vacanze da sole, in molti casi per via della pandemia. Non siete dimenticati, e la situazione migliorerà. Il mio cuore è con ognuno di voi. Spero che per tutti noi questo sia un Natale il più felice possibile." Qui sotto potete vedere il post originale preso da Instagram:

James Gunn alle prese con The Suicide Squad

James Gunn è attualmente in Canada, dove sta lavorando allo spin-off seriale di Suicide Squad: Missione Suicida per HBO Max, incentrato su Peacemaker (la serie dovrebbe debuttare poco dopo il film, la cui uscita è prevista per l'estate). Una volta finito il suo impegno contrattuale per Warner Bros. e DC Comics tornerà a occuparsi di una parte del versante cosmico del Marvel Cinematic Universe, per l'esattezza il tanto atteso Guardians of the Galaxy Vol. 3 (che doveva uscire già quest'anno ma fu rimandato a data destinarsi in seguito al licenziamento provvisorio di Gunn) e uno speciale dedicato ai Guardiani che fa il verso allo Star Wars Holiday Special e sarà disponibile su Disney+ alla fine del 2022.

James Gunn: "Guardiani della Galassia parla di noi: credo che il film racconti le famiglie di tutti"

James Gunn ha anche lavorato alla sceneggiatura di Coyote vs. Acme, un film incentrato su Wile E. Coyote e Bip Bip che uscirà nelle sale americane il 21 luglio 2023, ed è anche uno dei produttori del progetto, che fa parte di un'iniziativa della Warner Bros. volta a sfruttare maggiormente il brand dei Looney Tunes, tra uscite cinematografiche (tra cui il sequel Space Jam: A New Legacy) e cortometraggi e serie disponibili in streaming su HBO Max.