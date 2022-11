James Gunn pubblica un'immagine di Lobo sul suo profilo social: sarà il suo nuovo progetto per DC?

Dopo essere stato nominato co-CEO dei DC Studios assieme a Peter Safran, James Gunn continua a interagire con i fan alimentando la loro curiosità fan. Il regista è da poco approdato sulla piattaforma social Mastodon e ha voluto celebrare il suo arrivo postando un'immagine criptica e degna di nota: quella dell'antieroe dei fumetti, Lobo.

Sono stati in molti a pensare che l'immagine di Lobo e le recenti dichiarazioni di Jason Momoa su un nuovo progetto misterioso possano essere in qualche modo collegate. L'interprete di Aquaman aveva infatti condiviso il suo entusiasmo per la nomina di James Gunn che gli permetterà di realizzare un suo sogno. Momoa, in passate interviste, aveva sempre citato Lobo come il suo personaggio dei fumetti preferito di sempre.

Lobo è uno dei cattivi/antieroi più popolari della DC, che risale al suo debutto in Omega Men #3 del 1983. Creato da Roger Slifer e Keith Giffen, Lobo è l'ultimo zarniano conosciuto e un cacciatore di taglie intergalattico. È ultra-violento ed essenzialmente immortale grazie alla sua eredità zarniana.

Nei fumetti, Lobo è abbastanza forte da battere Superman in un combattimento, ma è anche incredibilmente intelligente e astuto. È stato sia un nemico della Justice League sia un membro parziale, ma la sua lealtà è spesso attribuita a chi riesca a pagarlo di più.

Al momento non ci sono conferme né smentite e Momoa rimane ingaggiato soltanto per il sequel di Aquaman, Aquaman e Il Regno Perduto, in arrivo nelle sale a dicembre 2023. Nelle loro nuove posizioni, Gunn e Safran supervisioneranno film, TV e animazione presso i DC Studios e faranno capo al presidente e CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav.