James Gunn non sarà al San Diego Comic-Con 2023

James Gunn non parteciperà al San Diego Comic-Con 2022. , come conferma lui stesso via social media. Il regista, sceneggiatore, produttore e co-CEO dei DC Studios va a rinfoltire la schiera delle assenze illustri dovute in buona parte allo sciopero degli sceneggiatori in corso.

Dopo l'annuncio del casting di Superman: Legacy, i fan speravano di conoscere nuovi dettagli sul film in uscita nel 2025 dalle parole del suo stesso autore, ma a quanto pare ciò non accadrà, almeno per il momento. James Gunn ha dato, infatti, appuntamento al 2024, rimandando di 12 mesi l'incontro col suo amato pubblico di San Diego.

Quel che è certo è che l'edizione in arrivo del San Diego Comic-Con 2023 sarà decisamente più povera del solito viste le defezioni di Marvel, Sony, Netflix, HBO e Universal.

Ecco cosa ha dichiarato il portavoce del San Diego Comic-Con David Glanzer di fronte alla situazione in bilico:

"Per quanto riguarda lo sciopero degli attori e i suoi possibili effetti sul Comic-Con, tendiamo ad astenerci da speculazioni o previsioni. Dirò, la nostra speranza è per una rapida risoluzione che si riveli vantaggiosa per tutte le parti in causa e consentirà a tutti di continuare il lavoro che amano. Fino ad allora, continueremo a lavorare diligentemente al nostro evento estivo nella speranza di renderlo divertente, educativo e celebrativo come negli anni passati".