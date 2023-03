James Gunn: "Tornerò di sicuro a lavorare con Margot Robbie nel DCU"

Dopo averla diretta in The Suicide Squad, James Gunn si è detto convinto del fatto che tornerà nuovamente a lavorare con Margot Robbie nel nuovo DC Universe da lui supervisionato.

Tra i primi progetti annunciati per il nuovo corso del DC Universe non c'è stato spazio per Harley Quinn, ma questo non significa che il personaggio non possa apparire in futuro. Interpretata da Margot Robbie in Suicide Squad (2016) e Birds of Prey (2020), è poi tornata in The Suicide Squad (2021), diretto da James Gunn. Ed è stato proprio il regista a suggerire come le strade dei due si incroceranno nuovamente.

Alla domanda di un fan che gli ha chiesto se avrebbe mai lavorato di nuovo con Margot Robbie, Gunn ha semplicemente risposto "Certamente". Magari il regista potrebbe accontentare il desiderio dell'attrice australiana che ha confessato di aver spinto per anni verso una svolta amorosa fra Harley Quinn e Poison Ivy: "Sono anni che spingo per questa storia. Non potete neanche lontanamente capire quanto intensamente abbia cercato di realizzare una visione del genere. Lo voglio anch'io".

La stima sembrerebbe essere reciproca dal momento che, in un'intervista rilasciata nel 2021, Margot Robbie aveva definito James Gunn un regista "visionario" dotato di un humor "bizzarro, ma al tempo stesso incredibile". Il futuro di Harley Quinn è, attualmente parlando, nelle mani di Lady Gaga invece. La sua interpretazione è attesa per il 4 ottobre 2024 in Joker: Folie à Deux, al fianco di Joaquin Phoenix.