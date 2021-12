James Gunn svela il suo Awesome Mix del 2021, ecco i suoi brani preferiti dell'anno

James Gunn ha rivelato il suo Awesome Mix del 2021 condividendo quali sono state le sue canzoni preferite dell'anno.

Il regista è diventato, anche grazie al suo lavoro in Guardiani della Galassia, un punto di riferimento per chi vuole andare alla scoperta di nuovi artisti e brani da non perdere.

Per la gioia dei fan, James Gunn ha proposto una nuova playlist composta da sonorità e generi molto diveersi. Tra i titoli scelti dal regista c'è anche un brano selezionato per il suo film The Suicide Squad - Missione Suicida, arrivato in estate nelle sale.

L'Awesome Mix del 2021 è composto da ben 30 brani, ecco le sue scelte:

Back in Love City - The Vaccines

Modern Job - Sprints

How to Feel - Zuli Jr.

Paprika - Japanese Breakfast

Bad Days Ain't Ova - Dem Atlas

rain (from The Suicide Squad) - grandson, Jesse Reyez

On Top - Dan Croll

Pull the Plug - Du Blonde

Tombstone Grey - JAWNY

Anthony Kiedis - Remi Wolf

Walk Away - Mina Okabe

青い - Polka Dot Stingray

SKrAm! - Jeff Rosenstock

Three Way Ride - Wildstreet

Bad Dream Baby - Hippo Campus

Blame Game - Beach Bunny

Everything You Got - Ten Tonnes

The Beachland Ballroom - IDLES

When the Fires Come - Kero Kero Bonito

Old Friends - Scott Helman

You Can Get It - Arkells, K. Flay

Day 7.5093 - Nilufer Yanya

Borrowed Time - Rick and Morty, Tennis

Rainforest - Noname

Play That Too - Jack Page

Dare to Dream - Dylan Cartlidge

Dept. of Finance - Jeff Rosenstock, Laura Stevenson

I Broke My Own Rule - They Might Be Giants

On My Way - Alex Lahey

Skin - Joy Crookes

I fan di Guardiani della Galassia dovranno purtroppo attendere ancora piuttosto a lungo prima di scoprire le selezioni musicali per il terzo capitolo delle avventure degli improbabili eroi guidati da Star-Lord, interpretato dall'attore Chris Pratt.

Le riprese del film sono attualmente in corso in vista di una distribuzione nelle sale americane prevista per il 5 maggio 2023.