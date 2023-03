James Gunn: "Finora è stato annunciato meno della metà del Capitolo 1 del nuovo DCU"

James Gunn, più loquace che mai su Twitter, torna a rispondere sulle curiosità dei fan sul nuovo DCU, svelando che finora sono stati annunciati meno della metà dei progetti che andranno a comporre il Capitolo 1, intitolato Gods and Monsters.

A un utente ha chiesto quanti dei progetti del Capitolo 1 DCU sono stati annunciati, Gunn ha risposto "Meno della metà", il che significa che più di 10 progetti DC che faranno parte del Capitolo 1 non sono ancora stati svelati.

Un altro fan stava discutendo dell'idea che Matthew Lillard, con cui Gunn ha lavorato in Scooby-Doo nel 2002, entrasse a far parte del DCU. Quando l'utente ha detto che gli sarebbe piaciuto vedere Lillard interpretare l'eroe DC Plastic Man, James Gunn gli ha risposto rivelando che lui e Lillard all'epoca avevano effettivamente parlato con il capo della Warner Bros. Lorenzo di Bonaventura per realizzare un film su Plastic Man.

A quanto annunciato finora, la prima fase dell'Universo DC, chiamata Capitolo 1: Gods and Monsters, conterrà una moltitudine di diversi film e programmi televisivi. Gunn ha svelato i primi dieci progetti, tra questi spiccano un film incentrato su Batman e Robin intitolato The Brave and the Bold, un film su Supergirl intitolato Supergirl: Woman of Tomorrow, un film su Swamp Thing e una nuova avventura su Superman, Superman: Legacy, scritta dallo stesso James Gunn, oltre a diverse serie tv.

A inaugurare il Capitolo 1 sarà la serie animata Creature Commandos, su HBO Max nel 2025, poco dopo approderà nei cinema Superman: Legacy, la cui uscita è prevista l'11 luglio 2025.