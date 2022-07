James Franco torna a recitare nel period movie tratto da Erri De Luca quattro anni dopo le accuse di molestie

James Franco si lascia alle spalle le accuse di molestie sessuali e atteggiamenti impropri piovute sulla sua testa quattro anni fa e torna alla recitazione. Secondo l'Hollywood Reporter, l'attore interpreterà un pescatore nel coming-of-age period drama Me, You diretto da Bille August. Le riprese del progetto, che vede nel cast anche Tom Hollander e Daisy Jacob, prenderanno il via a settembre. Il film è tratto dal romanzo di Erri De Luca Tu, mio.

Zeroville: un primo piano di James Franco

"Sono entusiasta di partecipare a questo progetto fenomenale e di lavorare con il leggendario Bille August. Sono un grande fan del suo lavoro e Me, You è una sceneggiatura davvero brillante", ha dichiarato James Franco.

Ambientato a Ischia negli anni '50, il film segue Marco, un sedicenne che trascorre il tempo navigando nelle tranquille acque del golfo di Napoli con l'incallito pescatore Nicola... che seduce Marco con i suoi racconti del mare e della guerra dopo il suo servizio militare presso l'esercito degli Stati Uniti. Timido e curioso, Marco si propone di sperimentare tutto ciò che l'isola partenopea, così lontanaa dalla sua nativa Londra e dal cupo collegio scozzese, hanno da offrire. Quando Marco si reca in vacanza con i genitori si innamora dell'enigmatica ventenne Caia (Daisy Jacob).

James Franco: "Ho avuto rapporti sessuali con le mie studentesse, pensavo non fosse un problema"

THR ha aggiunto che Franco reciterà anche nel film d'azione in uscita Mace. I suoi ruoli più recenti includono la voce di un personaggio nel film Arctic Dogs del 2019 e la terza e ultima stagione della serie HBO The Deuce.

James Franco è stato accusato di comportamento sessualmente inappropriato da cinque donne, quattro delle quali erano sue studentesse di recitazione, in un articolo pubblicato dal Los Angeles Times nel gennaio 2018. Nello stesso mese, una delle presunte vittime, Sarah Tither-Kaplan, ha dichiarato a Good Morning America che Franco "ha abusato del suo potere sfruttando le donne non famose con cui ha lavorato con il pretesto di dare loro delle opportunità".