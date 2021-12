James Franco: "Ho avuto rapporti sessuali con le mie studentesse, pensavo non fosse un problema"

James Franco ha parlato apertamente delle accuse di molestie e della fine della sua amicizia con Seth Rogen, ammettendo di aver avuto dei rapporti sessuali con le sue studentesse. L'attore, dopo un lungo silenzio, è intervenuto al The Jess Cagle Podcast per chiarire quanto accaduto in passato e il modo in cui sta cercando di rimediare ai suoi errori.

Parlando alla trasmissione radio, James Franco ha spiegato: "Nel corso del mio periodo come insegnante, sono andato a letto con delle studentesse ed era sbagliato. Ma, come ho detto, non è il motivo per cui ho iniziato le attività della scuola e non ero la persona che selezionava le persone che frequentavano le lezioni. Quindi non c'era un "piano" da parte mia". L'attore ha inoltre aggiunto: "Ci sono state delle situazioni in cui sono stato coinvolto in una relazione consensuale con una studentessa e non doveva succedere".

Franco ha proseguito: "All'epoca non ero lucido, come ho detto. Quindi immagino che i miei criteri fossero 'Se questo è consensuale penso vada bene. Siamo tutti adulti, quindi...".

L'attore è stato accusato, a partire dal 2014, di molestie sessuali e comportamenti inappropriati. Una ragazza, che all'epoca aveva 17 anni, aveva condiviso dei messaggi espliciti che le aveva inviato James, che aveva trentacinque anni e si era poi scusato pubblicamente. Nel 2018, invece, cinque donne lo avevano accusato di comportamenti inappropriati legati alla sua scuola di recitazione, lo Studio 4. L'attore e regista, nel mese di giugno, ha pagato 2.235.000 dollari per chiudere la causa legata alle accuse che gli erano state rivolte e sostenevano avessero spinto degli studenti a interpretare scene sessualmente esplicite davanti alla macchina da presa sfruttando la sua posizione di potere e mentendo dichiarando che avrebbero potuto ottenere dei ruoli nei suoi prossimi progetti.

Franco sostiene che quelle situazioni siano legate all'abuso di sostanze stupefacenti : "Stavo affrontando delle cose e anche la mia dipendenza. E ho usato il mio percorso di riabilitazione per iniziare in un certo senso a esaminare la situazione e cambiare chi sono".

Seth Rogen, nel mese di maggio, aveva ammesso che non ha alcuna intenzione di collaborare nuovamente con James Franco che ha commentato: "Voglio semplicemente dire 'Voglio assolutamente bene a Seth Rogen. Gli voglio bene'. Ho lavorato con lui per 20 anni e non abbiamo mai litigato. Per venti anni, nessuna lite. Era il mio amico più caro e collaboratore".

L'attore ha aggiunto: "Quello che ha detto è vero. Non stiamo lavorando insieme ora e non abbiamo alcun progetto di farlo in futuro. Lo capisco, ha dovuto rispondere al posto mio perché sono stato in silenzio. Ha dovuto rispondere e io non lo volevo. Ed è uno dei motivi principali per cui volevo parlarne. Non voglio che Seth o mio fratello Dave, o chiunque altro, debba rispondere al posto mio".