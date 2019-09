James e la pesca gigante: Disney al lavoro sul remake live-action

James e la pesca gigante, l'adattamento cinematografico del libro per bambini di Roald Dahl, potrebbe essere al centro di un remake live-action prodotto dalla Disney.

Il successo ottenuto dalla nuova versione de Il Re Leone sembra abbia convinto lo studio a proseguire con la propria strategia di riportare nelle sale le storie di cui possiedono i diritti.

Il film James e la pesca gigante è stato diretto nel 1996 da Henry Selick e poteva contare sulla produzione di Tim Burton, forse coinvolto anche nel nuovo progetto.

I responsabili della Disney, almeno per il momento, sembrano intenzionati a realizzare il nuovo lungometraggio in versione live-action, tuttavia non è del tutto escluso che si decida di replicare l'approccio utilizzato per Il Re Leone, utilizzando l'animazione in CGI.

Al centro della trama c'è James Henry Trotter, un bambino di quattro anni che vive con i suoi genitori in riva al mare, ritrovandosi successivamente orfano e costretto ad andare a vivere con le sue zie.

Un giorno, dopo una lite, il ragazzino incontra un uomo misterioso che gli dà un sacchetto con all'interno degli oggetti verdi e si ritrova poi alla presa con la misteriosa nascita di una pesca, vivendo inoltre un'inaspettata e strepitosa avventura.