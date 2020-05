Taika Waititi e Ryan Reynolds leggono insieme James e la pesca gigante (VIDEO)

Taika Waititi ha coinvolto Ryan Reynolds nella lettura di una parte della storia di James e la pesca gigante e il video è esilarante.

Il regista e la star canadese si sono infatti messi alla prova con suoni, accenti, canzoni e molto altro.

Nel quinto episodio del progetto, ideato per raccogliere fondi a favore di Partners in Health, il regista Taika Waititi ha coinvolto Ryan Reynolds in una performance canora che ha preso un po' alla sprovvista la star di Deadpool. Il filmmaker non è però riuscito, in più passaggi, a trattenere qualche risata di fronte all'interpretazione dell'attore canadese.

La narrazione proseguirà tra qualche giorno con nuove star del cinema: Lupita Nyong'o e Josh Gad.

La lista di chi ha letto il famoso romanzo di Roald Dahl realizzzando le puntate condivise su YouTube comprende anche Cate Blanchett, Mindy Kaling, Chris Hemsworth, Liam Hemsworth, Benedict Cumberbatch, Tessa Thompson, Meryl Streep, Cara Delevingne, Ben Schwartz, Eddie Redmayne, Billy Porter, Sarah Paulson, e Gordon Ramsay.

I video saranno disponibili sul canale YouTube di The Roald Dahl Company e la storia sarà suddivisa in 10 episodi.

Al centro della trama c'è James Henry Trotter, un bambino di quattro anni che vive con i suoi genitori in riva al mare, ritrovandosi successivamente orfano e costretto ad andare a vivere con le sue zie.

Un giorno, dopo una lite, il ragazzino incontra un uomo misterioso che gli dà un sacchetto con all'interno degli oggetti verdi e si ritrova poi alla presa con la misteriosa nascita di una pesca, vivendo inoltre un'inaspettata e strepitosa avventura.