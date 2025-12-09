James Cameron svela: "Ho cambiato Avatar 3 dopo le reazioni del pubblico a La via dell'acqua"

Nel corso di una nuova intervista, James Cameron ha svelato di aver apportato alcuni cambiamenti significativi ad Avatar: Fuoco e Cenere, in uscita nelle sale il 17 dicembre 2025.

Il regista era infatti impegnato nelle riprese del terzo capitolo della saga proprio nel periodo in cui Avatar: La via dell'acqua era nelle sale di tutto il mondo, nel dicembre del 2022, e basandosi sulle reazioni del pubblico al secondo film è potuto intervenire direttamente sul prossimo film.

"Dopo l'uscita de La via dell'acqua, ho iniziato a rivalutare e modificare alcune cose per rispondere a ciò a cui il pubblico aveva reagito", ha rivelato Cameron. "A chi erano interessati? Quali parti della storia li coinvolgevano di più? Ho persino scritto nuove scene, siamo tornati sul set e abbiamo rifatto alcune sequenze. È stato tutto molto fluido, molto creativo, e gli attori erano sempre disponibili".

Avatar: Fuoco e Cenere

Quali sono i cambiamenti apportati da Cameron?

Il regista non ha rivelato cosa, nello specifico, abbia aggiunto o cambiato, ma possiamo certamente iniziare a immaginarlo. Ad esempio, non avrebbe mai potuto prevedere che il pubblico si sarebbe affezionato così tanto a Payakan, il tulkun ribelle che lega con Lo'ak e aiuta i Metkayina a sconfiggere la RDA. Fuoco e Cenere contiene molto di Payakan, quindi forse si è trattato proprio di questo.

Oppure, forse riguardava parte del mistero che circonda Kiri, la giovane figlia dei Sully interpretata da Sigourney Weaver. Kiri è un personaggio chiave in La via dell'acqua, e dopo l'uscita del film è diventata decisamente una delle preferite dai fan. Nel terzo film sarà ancora più centrale, con molte risposte in arrivo, quindi forse il suo ruolo è stato ampliato un po'.

Sicuramente non avrà nulla a che fare con Spider, il personaggio umano interpretato da Jack Champion. Si tratta di uno dei personaggi più importanti in Fuoco e Cenere, ma Champion appare completamente diverso rispetto a quasi dieci anni fa, quando ha girato le sue scene. Sarebbe praticamente impossibile per Cameron girare nuove scene con Champion e farle combaciare con quelle originali, anche se Cameron è capace di tutto.

Avatar: Fuoco e Cenere

Cosa dicono le prime reazioni ad Avatar: Fuoco e Cenere?

Le prime reazioni della critica sono per lo più entusiaste. Molti critici e spettatori lo descrivono come il capitolo più spettacolare della saga, lodando la regia di James Cameron, la qualità visiva e l'intensità emotiva - con temi forti come lutto, perdita e conflitto intergenerazionale. Alcuni l'hanno definito "un'esperienza cinematografica definitiva", "visivamente sbalorditiva" e "la migliore finora della trilogia".

Detto questo, non sono mancate le note negative: diverse voci - anche tra i fan - hanno evidenziato che la trama a tratti risulta fin troppo "familiare" o addirittura ripetitiva, con qualche senso di déjà‑vu rispetto ai film precedenti, e che la lunghezza (che supera le tre ore) del film a volte risulta davvero pesante.