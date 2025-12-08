Zoe Saldana: "La cosa più dura di Avatar? Aspettare anni per vedere il risultato"

Nell'ambito del tour promozionale legato all'uscita nelle sale di Avatar - Fuoco e cenere, Zoe Saldana è stata intervistata da The Hollywood Reporter, e ha spiegato qual è la parte più difficile, dal suo punto di vista, della lavorazione del franchise.

Saldana torna anche nel terzo capitolo della saga fantascientifica di James Cameron nei panni di Neytiri, personaggio già interpretato in Avatar (2009) e Avatar - La via dell'acqua (2022). Aspettare così tanti anni tra un film e l'altro è molto complicato per la star.

La parte difficile di Avatar per Zoe Saldana

"Penso che la parte più difficile, e molti fan possono capirlo" spiega Saldana "(sia che) odio dover aspettare così tanti anni perché le storie escano, perché io personalmente le apprezzo davvero molto. Ma capisco, essendo dietro le quinte, essendo nel backstage con la troupe guidata dal (regista) James Cameron: qualcosa di così speciale richiede tempo"

Una scena di Avatar - Fuoco e cenere

Zoe Saldana è felice di essere nel cast: "Mi sento molto onorata di far parte di qualcosa che resiste alla prova del tempo. E in un certo senso, poiché non abbiamo controllo sul tempo necessario per realizzarlo, lo rende ancora più prezioso. C'è qualcosa di veramente speciale in questo, qualcosa di molto umile".

La speranza di Zoe Saldana

Capire il motivo di questa lunga attesa è molto difficile per i fan ma Zoe Saldana spera che il documentario in due parti, Fire and Water: Making the Avatar Films, aiuti i fan a capire perché ogni film di Avatar necessiti di tanto tempo per essere completato.

"Sono davvero felice che sia arrivato il momento in cui possiamo davvero sollevare il velo, aprire le tende e invitare tutti nel backstage del mondo di Pandora e vedere cosa richiede mettere tutto insieme" ha specificato la star di Avatar.

"Serve molta preparazione, molto duro lavoro, molta fatica fisica per farlo. Quindi ciò che mi entusiasma di più è che il mondo intero capirà che non stiamo solo prestando parti di noi stessi, ma stiamo davvero riversando tutto ciò che abbiamo dentro in ciò che stiamo facendo in Avatar".