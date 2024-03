Bruce Willis, i fan non dimenticano la star di Die Hard nel giorno del suo compleanno

Bruce Willis ha tagliato il traguardo dei 69 anni e i fan hanno celebrato online il suo compleanno. La star di Die Hard si è ritirata da tempo a causa di una malattia neurodegenerativa, la demenza frototemporale. Nonostante la sua assenza i fan non hanno dimenticato l'attore. Lo scorso anno su Hulu è stata pubblicata la serie Moonlighting, uno dei primi grandi successi nella carriera dell'attore.

Bruce Willis e Amanda Peet in una scena del film FBI: Protezione testimoni 2

Glen Gordon Caron, grande amico di Willis, parlò così della sua situazione al New York Post:"Quando ho avuto l'opportunità di passare del tempo con lui ne abbiamo parlato [del ritorno di Moonlighting] e so che è emozionato... Il processo [di sbarco di Moolighting in streaming] è durato molto e la malattia di Bruce è degenerativa, quindi sono riuscito a comunicare con lui prima che la malattia lo rendesse incapace di comunicare, riguardo la speranza di far tornare lo show per le persone".

Il compleanno

Nelle ultime ore sui social sono comparsi diversi post di auguri all'attore da parte dei fan. Anche l'ex moglie Demi Moore ha pubblicato una foto che la ritrae con Willis, e altri scatti dell'attore con le figlie e la scritta:"Felice compleanno BW! Ti amiamo e siamo grati".

Molto toccante anche il post pubblicato dalla moglie della star, Emma Heming, che su Instagram ha pubblicato una foto di Bruce Willis con la figlia:"Proprio come te, semplicemente lo adoriamo. Ciò che potresti non sapere ma forse potresti immaginare, è che essere avvolti tra le sue braccia è il posto più sicuro in questo mondo così vasto. È davvero un gentiluomo. Con tanto amore da dare e condividere. Questo è ciò che ho la fortuna di vedere, il suo vero centro. Posso dirti che è così puro e sempre così buono. Buon compleanno amore mio. Sei un regalo che continua a donare".