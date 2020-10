James Cameron e la moglie chiedono la custodia dell'amica della figlia: "i suoi genitori erano incapaci"

I due coniugi James Cameron e Suzy Amis Cameron si sono affezionati a una ragazza di 16 anni che ha stretto amicizia con la loro figlia e ne hanno richiesto la custodia permanente.

Il 6 ottobre, la coppia ha chiesto la custodia permanente di una ragazza che hanno accolto nella loro casa. L'adolescente è diventata amica di una delle loro tre figlie, così James Cameron e la moglie hanno preso a cuore la sua storia travagliata e avrebbero deciso di prenderle in custodia. I due Cameron avrebbero così il diritto di poter viaggiare per lavoro con l'adolescente a livello internazionale, insieme agli altri loro figli, e di risiedere fuori dallo stato della California o fuori dagli Stati Uniti, se lo desiderano.

Questa ragazza avrebbe intrecciato "una profonda amicizia con la loro figlia, connettendosi quotidianamente online con lei e visitandola spesso nelle rispettive città in cui abitano", secondo quanto dichiarato dagli stessi Cameron. Il regista di Avatar avrebbe rivelato che l'adolescente ha vissuto con i suoi genitori biologici a New York fino a Settembre del 2019. Però i suoi genitori sono diventati "sempre più incapaci di prendersi cura di lei", motivando così i Cameron a ospitarla. L'adolescente vive con la famiglia Cameron nella loro casa in California proprio da allora.

A maggio di quest'anno, la coppia avrebbe presentato una richiesta per diventare i tutori temporanei dell'adolescente, secondo i documenti del tribunale ottenuti da PEOPLE in quel momento. A giugno è stata concessa la tutela temporanea, mentre il 6 Ottobre avrebbero ufficialmente richiesto la tutela permanente.

James Cameron e sua moglie hanno affermato che l'adolescente ora "prospera" sotto le loro cure e che "desidera continuare ad essere accudita" dalla coppia, con il permesso dei suoi parenti naturali.

Il regista ha avuto tre figli con Amis Cameron: le figlie Claire, 19 anni, Quinn, 17 anni, ed Elizabeth, 13. Ha anche una figlia di 27 anni, Josephine, avuta dal precedente matrimonio con la star di Terminator, Linda Hamilton. Amis Cameron, invece, ha avuto un figlio, Jasper, 30 anni, dal suo precedente matrimonio con l'attore Sam Robards.