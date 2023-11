James Cameron: Disney annuncia le uscite in 4K di The Abyss, True Lies, Aliens e Titanic

Per la prima volta questi film di Cameron saranno disponibile in versione restaurata in 4K.

Finalmente, dopo mesi di promesse e indiscrezioni, la Disney ha reso noti tutti i dettagli delle uscite in Blu-ray 4K di quattro grandi classici di James Cameron: The Abyss, True Lies, Titanic e Aliens.

Ogni film sarà presentato con una coinvolgente colonna sonora Dolby Atmos e un trasferimento dell'immagine in 4K HDR, oltre ad essere supportato da una montagna di contenuti extra che gli appassionati di cinema ameranno senz'altro.

James Cameron è riuscito a fare di nuovo la sua magia per i fan dell'alta definizione, convincendo Disney (come ha fatto per i due Blu-ray 4K di Avatar) ad andare oltre le consuete specifiche dei Blu-ray 4K, utilizzando dischi 4K ad alta capacità da 100 GB e fornendo tutti i film in master Dolby Vision HDR invece di limitarsi a un master HDR10.

Come se tutto questo non fosse già abbastanza eccitante per i fan dei film e dell'esperienza premium in 4K Blu-ray, la Disney ha anche annunciato l'uscita delle nuove Edizioni da Collezione di Avatar e Avatar: La via dell'acqua. La prima conterrà una versione estesa della Collector's Edition che durerà otto minuti in più rispetto alla normale versione estesa della Special Edition, mentre la seconda sarà accompagnata da oltre otto ore di contenuti extra.

L'edizione 4K di Titanic sarà disponibile dal 5 dicembre 2023, quelle di Avatar e Avatar: La Via dell'Acqua dal 19 dicembre seguente; quelle di Aliens - Scontro finale, True Lies e The Abyss saranno disponibili dal 12 marzo 2024.