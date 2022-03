James Bond ispira lo show 007's Road to a Million che verrà prodotto per Amazon Prime Video

Le avventure e le missioni di James Bond ispireranno la produzione dello show tv 007's Roat to a Million, in fase di sviluppo per Amazon Prime Video.

Le missioni di James Bond saranno la fonte di ispirazione per un nuovo show televisivo intitolato 007's Road to a Million, progetto prodotto per la piattaforma di Amazon Prime Video.

Il progetto mostrerà dei concorrenti che compiono un viaggio intorno al mondo.

Lo sviluppo di 007's Road to a Million è iniziato da circa quattro anni. Gli otto episodi saranno prodotti dalla 72 Films e dal team aal lavoro sui film, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, in collaborazione con MGM Television.

Lo show era stato ideato ben prima dell'accordo da 8.5 miliardi di dollari tra MGM e Amazon.

Le riprese di 007's Road to a Million inizieranno prossimamente, mentre ora è in corso il casting online.

Gli aspiranti partecipanti si scontreranno in un'avventura globale per vincere 1 milione di sterline. Le riprese si svolgeranno in molte location storiche mostrate nei film di James Bond e i concorrenti, suddivisi in team composti da due persone, saranno messi alla prova con situazioni che li obbligheranno a impiegare intelligenza e resistenza, rispondendo a domande sulle location in cui si trovano e superando ostacoli fisici.

A occuparsi dello show sarà Dom Bird, produttore in passato di Channel 4.