James Bond: la saga completa su Prime Video dal 15 aprile (per un periodo limitato)

La collezione di James Bond sarà disponibile per lo streaming su Prime Video a partire dl 15 aprile per un periodo di tempo limitato.

Dopo la notizia dell'acquisizione di MGM da parte di Amazon per per 8,5 miliardi di dollari, la collezione completa delle pellicole sulla saga di James Bond approda su Prime Video, ma solo per un periodo limitato.

Sean Connery in 007 Licenza di Uccidere

L'acquisizione di MGM da parte di Amazon ha fatto sì che, dal 15 aprile, l'intera libreria di James Bond entrerà a far parte del catalogo della piattaforma streaming di Amazon.

La collezione di Bond è composta da 25 film, a partire da Agente 007, licenza di uccidere del 1962 con Sean Connery fino al recente No Time to Die del 2021 con Daniel Craig. Il catalogo non includerà James Bond 007 - Casino Royale del 1967 o Agente 007 - Mai dire mai del 1983. Sebbene entrambi siano tecnicamente film di Bond, nessuno dei due è stato prodotto da Eon Productions, lo studio dietro il franchise di 007.

La collezione della saga di James Bond sarà disponibile per lo streaming a partire da venerdì 15 aprile. Attenzione però! A differenza dei diamanti, la collezione 007 su Prime video non è per sempre. Amazon ha annunciato che i film saranno disponibili per lo streaming solo per un "periodo limitato" di tempo. Quanto sia limitato, per adesso, non è stato specificato.