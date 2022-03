Amazon acquista MGM per 8,5 miliardi di dollari

Oggi, Giovedì 17 Marzo, un rappresentante di Amazon ha confermato che la multinazionale ha ufficialmente acquistato la Metro Goldwyn Pictures per 8,5 miliardi di dollari.

Amazon ha ufficialmente acquistato la Metro Goldwyn Pictures per la cifra mozzafiato di 8,5 miliardi di dollari: il patto è stato annunciato per la prima volta a maggio e, dopo essersi fatta strada attraverso il processo normativo, la multinazionale ha finalmente ultimato l'acquisizione di MGM.

Per Amazon, "Lo studio storico, quasi secolare, con oltre 4.100 titoli, più di 10.400 episodi di serie televisive e 208 premi Oscar, completerà il lavoro di Prime Video e Amazon Studios nel fornire un'offerta diversificata di scelte di intrattenimento ai clienti."

Il completamento della transazione arriva due giorni dopo che l'accordo Amazon-MGM ha ricevuto l'autorizzazione dal regolatore antitrust dell'Unione Europea, che ha approvato "incondizionatamente" la proposta di acquisizione di MGM da parte di Amazon, in parte perché "il contenuto di MGM non può essere considerato un must". La Commissione europea, nella sua revisione antitrust, ha rilevato che le sovrapposizioni tra le attività di Amazon e MGM sono "limitate".

Metro Goldwyn Mayer, anche conosciuta con la sigla MGM, è una storica compagnia privata di cineproduzione degli Stati Uniti d'America nata nel 1924 quando Marcus Loew, stringendo un accordo con Samuel Goldwyn e Louis B. Mayer, prese il controllo della Goldwyn Pictures Corporation, della Louis B. Mayer Pictures e della Metro Pictures Corporation.