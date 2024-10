James Bond, la regista di Venom: The Last Dance è in lizza? "Sarei la prima donna alla regia di 007"

Mentre è nelle sale Venom: The Last Dance, ultimo capitolo della trilogia Sony sul simbionte Marvel con Tom Hardy protagonista, la sua regista Kelly Marcel ha concesso una lunga intervista all'Hollywood Reporter in cui si è parlato anche del suo possibile coinvolgimento dietro la macchina da presa del nuovo film della saga di 007 James Bond.

Marcel ha parlato in modo molto sottile della lista dei contendenti alla regia del nuovo James Bond e del modo in cui potrebbe aver inserito alcune allusioni proprio a 007 nell'ultimo film di Venom.

"Sì, è una lista straordinaria. Sono rimasta sbalordita quando l'ho letta. Non c'è mai stata una regista di Bond donna e, naturalmente, quando si pensa una cosa del genere, è qualcosa che ti sconvolge. Quindi sono grata di essere stata menzionata accanto a tutti quei brillanti, brillanti registi".

Venom: The Last Dance – Tom Hardy in una scena

Dalle sue parole, è chiaro che Marcel non ha affatto smentito di essere in lizza per dirigere il prossimo film della saga di James Bond, di cui la produzione sta ancora cercando il volto. Tom Hardy è stato a lungo uno dei preferiti dai fan per il ruolo, e Marcel ha confermato di aver fatto indossare lo smoking a Hardy per un test-screening di Venom 3 come sorta di provino per la produttrice di Bond Barbara Broccoli.

"Beh, ci sono sempre state queste voci sul suo ruolo di James Bond, quindi potrei aver mostrato come potrebbe essere il James Bond di Tom Hardy".

Una regista donna non ha mai diretto un film di James Bond, e Broccoli non ha lesinato l'idea di ingaggiare una donna per dirigere il prossimo capitolo. Se Broccoli dovesse andare in questa direzione, avrebbe un ampio ventaglio di scelte, a cominciare da Kathryn Bigelow, che sarebbe la scelta più ovvia e migliore, ma c'è anche Patty Jenkins, che ha recentemente abbandonato il franchise di Wonder Woman.