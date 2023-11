'James Bond? Un brutto bastardo' Garth Ennis esplora il lato oscuro dell'agente segreto in una serie a fumetti

Garth Ennis è pronto a riportare James Bond alle radici crude e oscure del personaggio in una nuova serie a fumetti targata Dynamite Comics.

Grazie a Garth Ennis e Dynamite Comics, James Bond tornerà alle sue radici da duro, spaventose e "cattive", in una nuova serie a fumetti. L'autore di The Boys e Preacher darà una svolta dark all'Agente Segreto al servizio di sua maestà come solo lui sa fare.

La stessa cattiveria che ha portato a quei personaggi è ciò che Ennis promette di portare nella sua prossima serie, James Bond: 007. Il secondo volume della serie vedrà Ennis collaborare con l'artista Rapha Lobosco (Hack/Slash) per dar vita al prossimo emozionante capitolo della vita dell'agente segreto, Your Cold, Cold Heart. La copertina di Dave Johnson è visibile di seguito.

James Bond, i produttori giurano che non useranno mai l'AI per riportare indietro gli 007 defunti

L'uscita di James Bond: 007 #1 è attualmente prevista per il 17 gennaio 2024. Nel frattempo, l'autore americano si è raccontato durante la sua partecipazione a Lucca Comics & Games 2023, soffermandosi poi in un'intervista con AIPT Comics sul suo approccio nel riformulare il personaggio di James Bond partendo dai romanzi di Ian Fleming. Ecco le sue parole:

"È un brutto bastardo, anche se non lo diresti a guardarlo. Essenzialmente Bond è la macchina per uccidere dell'establishment britannico, e come tale difficilmente sarà un cittadino modello. Gli ho fatto fare qualcosa di terribile a qualcuno alla fine del capitolo n. 3, e dopo averlo scritto mi sono reso conto che era quel genere di cose che nei film verrebbero fatte a James: sarebbe stato lui a subirle. Questo Bond, tuttavia, è il tizio che può fare cose del genere ad altre persone senza battere ciglio".