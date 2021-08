James Bond, il regista di Casino Royale parla dei cambiamenti e del futuro della saga

Il quesito su chi sarà il prossimo James Bond è sempre un argomento caldo nel mondo dello spettacolo, trattandosi di uno dei ruoli più iconici del cinema. Il regista di Casino Royale, Martin Campbell, non ha saputo dare una risposta alla questione, ma in una recente intervista ha dato un indizio interessante, parlando anche dei cambiamenti ai quali è andato incontro il franchise.

Il regista Martin Campbell sul set del film Fuori controllo

Intervistato da PopCulture in occasione dell'uscita del suo nuovo film, The Protegé con Michael Keaton e Samuel L. Jackson, Martin Campbell è tornato sull'argomento James Bond, spiegando quanto sia cambiato l'agente segreto rispetto ai primi film. "È cambiato tutto con Casino Royale perché è diventato tutto più crudo e 'tosto'. Più con i piedi per terra", spiega, facendo riferimento al film da lui diretto.

"Un po' mi manca quel vecchio humor tipico del franchise, ma dei vecchi elementi di James Bond sono pochi quelli di cui ho nostalgia" anche se "Daniel ha fatto un lavoro fantastico, ma ora Bond credo sia diventato molto più serio e interiorizzato. Quindi in un certo senso, devo dire che mi mancano quei momenti".

E quando gli chiedono la sua sul nuovo James Bond, il chiacchierato successore di Craig nel ruolo dopo No Time to Die, Campbell risponde: "Non ho idea di chi potrebbe succedere a Daniel, sono stato impegnato con altro e non saprei"

Tuttavia, Campbell ha aggiunto: "Ci sono persone che sono state in serie tv di successo, e in questo o l'altro progetto. E a meno che tu non abbia un orecchio sempre all'erta per queste cose è difficile dire chi potrebbe essere preso in considerazione". Alcuni tra gli attori favoriti dai bookmaker hanno avuto una grande presenza televisiva negli ultimi anni, dalla più recente aggiunta alla lista Regé-Jean Page a Cillian Murphy, da James Norton a Richard Madden, senza dimenticarsi di Tom Hardy.

Chi sarà allora il nuovo Bond? Anche quest'oggi non siamo più vicini alla risposta. Ma arriverà il giorno...