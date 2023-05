Daisy Ridley star del thriller Cleaner diretto da Martin Campbell

Daisy Ridley sarà la protagonista dell'action thriller Cleaner, ambientato nella città di Londra.

La casa di produzione Anton presenterà il progetto al Mercato di Cannes, in attesa dell'inizio delle riprese previsto alla fine dell'estate.

La trama del thriller

Chaos Walking: Daisy Ridley in una scena del film

Nel film Cleaner, di Martin Campbell, degli attivisti radicali prendono il controllo del gala annuale di una società che si occupa di energia in corso nel grattacielo londinese Shard, il più alto nell'Europa occidentale. Il gruppo tiene quindi in ostaggio 300 ostaggi pur di esporre la corruzione degli organizzatori. La loro giusta causa viene messa in crisi da un estremista presente tra le loro fila che è pronto a uccidere chiunque si trovi nell'edificio per inviare il suo messaggio anarchico al mondo. Un'ex soldatessa che ora lavora pulendo le finestre, Joey Locke (Daisy Ridley) si ritrova sospesa al novantesimo piano dell'edificio ed entrerà in azione per salvare chi è intrappolato al suo interno e sconfiggere gli assassini, oltre a cercare un modo per assicurare alla giustizia le persone corrotte.

Star Wars, in arrivo nuovi film di Dave Filoni, James Mangold e Sharmeen Obaid-Chinoy: torna Daisy Ridley

La dichiarazione del regista

Martin Campbell ha dichiarato: "Cleaner è un thriller ad alta tensione, unico e originale per quanto riguarda i personaggi e l'ambientazione. La maggior parte del film si svolge all'esterno dello Shard, a centinaia di metri in aria e voglio che il pubblico sia lì con Joey vivendo un'esperienza vertiginosa e sconvolgente. Non c'è un'attrice più istintiva e potente rispetto a Daisy attualmente per aiutarci a farlo. La maggioranza dei miei film sono stati dei thriller e Cleaner è uno dei migliori che io abbia mai letto".