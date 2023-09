Casino Royale, il regista: 'Temevo che Daniel Craig non fosse sexy come gli altri James Bond'

Il regista di Casino Royale, Martin Campbell temeva che Daniel Craig non fosse abbastanza sexy per vestire i panni del nuovo James Bond come i precedenti attori che lo avevano interpretato.

Martin Campbell, il regista di Casino Royale, temeva che Daniel Craig non fosse abbastanza sexy per interpretare James Bond come i precedenti attori che avevano ricoperto il ruolo. Il regista, che aveva già diretto Goldeneye nel 1995 con protagonista Pierce Brosnan, ha recentemente parlato durante un'intervista all'Express UK della scelta di far interpretare a Daniel Craig il nuovo James Bond in Casino Royale, a seguito dell'ultimo film del franchise con Brosnan 007 La morte può attendere.

"La mia unica reticenza nei confronti di Daniel, che era davvero un attore superbo, non c'è dubbio, era il fatto che persone come Sean Connery, Roger Moore e Pierce Brosnan erano tutti Bond dall'aspetto tradizionale. Tutti belli, tutti sexy, tutti molto attraenti per le donne e così via. Daniel era ovviamente più forte e robusto, ma non era il tipico bel ragazzo nel senso tradizionale del termine, quindi ci ho pensato un attimo prima di sceglierlo, ma a parte questo, la mia scelta è ricaduta su di lui", ha detto Campbell.

Daniel Craig in una sequenza del film Casino Royale

Il processo di selezione

Durante l'intervista, Campbell ha parlato del processo di selezione che ha portato a scegliere Daniel Craig come il nuovo James Bond. In lizza c'erano otto persone per interpretare il personaggio in Casino Royale. "È un processo molto democratico. Ci si siede intorno a un tavolo, eravamo io, i produttori e il direttore del casting, si parla degli attori che si sono presi in considerazione per il ruolo e alla fine la decisione deve essere unanime". Un attore che all'epoca era in lizza per il ruolo di Bond era Henry Cavill, molto prima che diventasse Superman, ma fu poi scartato perché troppo giovane. Craig, comunque, ha continuato a interpretare Bond in cinque film, lasciando il ruolo dopo No Time to Die (2021).

Purtroppo non si sa molto sul futuro del franchise. Sembra che Christopher Nolan fosse in trattativa per dirigere due film di 007 prima dello sciopero di Hollywood, ma non si sa ancora chi vestirà i panni del prossimo James Bond. Il nuovo film del franchise non arriverà nelle sale prima dei prossimi due anni.