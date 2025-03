James Bond, il nuovo film prodotto da Amazon sarà diretto da Alfonso Cuarón?

Qualche settimana fa, una fonte interna ad Amazon/MGM ha riferito a Jeff Sneider che il presunto nuovo produttore della saga di James Bond, David Heyman, stava potenzialmente puntando su Alfonso Cuarón per dirigere il prossimo capitolo di 007.

Anche Matt Belloni ha ora dichiarato nel corso del podcast The Town di aver sentito che Cuarón potrebbe dirigere Bond 26, aggiungendo che il regista si sarebbe incontrato effettivamente con i vertici di Amazon e avrebbe una nuova "idea" su come dovrebbe essere il prossimo film.

Amazon vuole muoversi rapidamente e avere una squadra pronta una volta concluso l'accordo per i diritti da 1 miliardo di dollari con Barbara Broccoli. World of Reel ha riportato nelle ore scorse che sarebbero già stati ingaggiati degli sceneggiatori per Bond 26 ed è logico che ora si stia puntando anche a un regista.

Alfonso Cuarón è il regista giusto per il rilancio di James Bond?

Alfonso Cuaron durante la masterclass a Locarno 2024

L'indiscrezione sembra indicare che Amazon/MGM non è disposta ad aspettare altri 18 mesi prima che Christopher Nolan completi e distribuisca The Odyssey. Ma d'altronde lo studio ha speso più di un miliardo di dollari per mettere alla porta i Broccoli, non c'è da stupirsi che voglia far partire il prossimo Bond il prima possibile.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: Alfonso Cuaron e Daniel Radcliffe sul set

Anni fa, proprio a Cuarón era stato offerto di dirigere un film di Bond, ma il cineasta si era subito tirato indietro quando aveva scoperto che le sequenze d'azione sarebbero state girate da una squadra di registi separata e approvata dai Broccoli.

Ora, Cuarón non è certo l'ultimo arrivato per quanto riguarda i film che contengono parecchia azione (basti pensare a I figli degli uomini) e ha già affrontato un franchise importante (Harry Potter e il prigioniero di Azkaban). Sembra sicuramente il nome giusto per rilanciare il franchise dopo anni di stallo. Il regista messicano è reduce dal successo di Disclaimer - La vita perfetta su Apple TV+.