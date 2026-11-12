James Bond, Josh 'O Connor "ha rifiutato il ruolo": l'indiscrezione che riapre la corsa al prossimo 007

Secondo una fonte vicina alla produzione, l'attore britannico avrebbe rinunciato al ruolo di prossimo James Bond, smentendo così l'indiscrezione del The Sun che aveva fatto il giro del mondo

Se nello scorso weekend era stato il Sun ad accendere i riflettori di tutti i fan di James Bond su Josh O'Connor, poche ore fa potrebbe essere stato il Daily Mail a spegnerli definitivamente.

Secondo il tabloid britannico, l'attore 36enne non sarebbe più in corsa per interpretare il prossimo 007 e questo perchè avrebbe deciso di rinunciare al ruolo dell'agente segreto più famoso del cinema.

A riferire quello che, in assenza di dichiarazioni ufficiali, resta solo un presunto passo indietro sarebbe stata una fonte vicina alla produzione, secondo la quale O'Connor avrebbe rifiutato per mantener fede al suo proposito di prendere una pausa dagli impegni di lavoro nel 2027.

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Il nome di Josh O'Connor era entrato con insistenza tra quelli dei possibili successori di Daniel Craig. Stando alle ricostruzioni circolate nelle ultime settimane, l'attore avrebbe partecipato alle audizioni organizzate il mese scorso, confrontandosi con altri candidati come Callum Turner e Jack Lowden. Successivamente, alla lista dei presunti contendenti si sarebbero aggiunti anche Robert Pattinson e Nicholas Hoult, indicati come possibili candidati arrivati più tardi nella selezione.

Ora, però, l'indiscrezione pubblicata dal Daily Mail sulla rinuncia di Josh O'Connor introduce un nuovo elemento nella vicenda. A rendere plausibile l'ipotesi di un suo allontanamento dalla corsa a 007 sono alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso attore nelle scorse settimane. Durante un incontro legato alla produzione teatrale Golden Boy del National Theatre, aveva infatti commentato con cautela le voci sul possibile ingresso nell'universo di James Bond: "No, no, no. Vedremo, ma ne dubito". Aggiungendo poi di avere un impegno professionale previsto per gennaio, e anticipando l'intenzione di prendere un periodo di pausa nel corso del 2027.

Parole che avevano alimentato ulteriormente le speculazioni sul suo futuro e che oggi vengono rilette alla luce della notizia della presunta rinuncia. Resta comunque impossibile stabilire se i due elementi siano effettivamente collegati.

Da Callum Turner a Robert Pattinson: chi può diventare il prossimo 007?

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L'eventuale uscita di scena di Josh O'Connor riporterebbe l'attenzione sugli altri nomi circolati durante le ultime settimane. Tra i candidati più discussi c'è Callum Turner, che secondo le indiscrezioni avrebbe sostenuto un provino negli studi di Bray, nel Berkshire. L'attore, secondo alcuni tabloid, starebbe già modificando la sua agenda in base agli impegni che il ruolo di James Bond potrebbe comportare. Cosa che ha portato a pensare che possa essere in effetti lui il prescelto da Amazon-MGM.

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Anche Robert Pattinson, che avrebbe sostenuto il provino, ha guadagnato terreno, soprattutto alla luce di tutta l'incertezza che circonda i suoi impegni futuri con la Warner Bros. nei panni di Batman. Tra i nomi da tenere d'occhio, però, anche Jack Lowden, che pare essere il favorito dai fan per l'ottima prova in Slow Horses, e Nicholas Hoult: la rinuncia alla serie di Harry Potter deve essere forse letta, oggi, anche in relazione ai possibili impegni nei panni di 007?

Per il momento dovremo accontentari delle supposizioni: Amazon MGM Studios non ha comunicato né il nome del nuovo James Bond né una data ufficiale per l'annuncio (anche se si parla insistentemente del 26 novembre). La presunta rinuncia di Josh O'Connor potrebbe dunque modificare la rosa dei favoriti, ma non chiarisce ancora chi vestirà i panni dell'agente segreto britannico. La partita per il prossimo 007, almeno ufficialmente, è ancora apertissima.