Josh O'Connor presenta Accattone di Pasolini a Il Cinema in Piazza

Josh O'Connor sarà il protagonista del nuovo appuntamento internazionale de Il Cinema in Piazza. L'attore britannico, tra i volti più apprezzati del cinema contemporaneo, incontrerà il pubblico romano oggi, sabato 13 giugno, al Parco della Cervelletta per presentare Accattone, il film con cui Pier Paolo Pasolini esordì alla regia nel 1961.

L'evento, in programma alle 21.15 nell'ambito della manifestazione organizzata dalla Fondazione Piccolo America, vedrà O'Connor dialogare con l'autrice e curatrice radiofonica Fabiana Carobolante prima della proiezione del capolavoro pasoliniano.

The Crown: Josh O'Connor im una foto della terza stagione

Negli ultimi anni O'Connor si è affermato come uno degli interpreti più interessanti della sua generazione. Dopo aver conquistato un Golden Globe e un Emmy grazie al ruolo del principe Carlo nella serie The Crown, l'attore britannico ha consolidato il proprio profilo internazionale con film come Challengers di Luca Guadagnino e La chimera di Alice Rohrwacher. Una carriera che ha spesso incrociato il cinema italiano e che trova oggi una nuova tappa nell'omaggio a uno degli autori più influenti della nostra cinematografia.

La scelta di presentare Accattone non appare casuale. Più volte O'Connor ha manifestato il proprio interesse per il cinema italiano, mentre l'opera di Pasolini continua a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile per registi, attori e cinefili di tutto il mondo.

Il film racconta la storia di Vittorio, detto Accattone, un magnaccia che vive ai margini della società nella Roma delle borgate. Quando la prostituta Maddalena, da cui dipende economicamente, viene arrestata, è costretto a confrontarsi con la propria condizione e a cercare una possibile via d'uscita.

Una scena di Accattone

Interpretato da Franco Citti, Accattone segnò nel 1961 il debutto alla regia di Pasolini e viene ancora oggi considerato una delle opere fondamentali del cinema italiano del dopoguerra. Attraverso uno sguardo crudo e poetico sulle periferie romane, il regista costruì un racconto destinato a influenzare generazioni di autori, trasformando il film in una pietra miliare della storia cinematografica nazionale.

L'appuntamento con Josh O'Connor rappresenta uno degli eventi di maggior richiamo dell'edizione 2026 de Il Cinema in Piazza, che anche quest'anno continua a portare a Roma ospiti internazionali e grandi classici del cinema, confermando la vocazione culturale della manifestazione promossa dalla Fondazione Piccolo America.