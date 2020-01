James Bond: Halle Berry avrebbe dovuto essere star di uno spinoff al femminile

I film di James Bond avrebbero potuto avere uno spinoff al femminile con protagonista Halle Berry, ma il progetto venne abbandonato a causa del budget considerato troppo elevato.

Jinx, personaggio che appare in 007 La morte può attendere, avrebbe infatti dovuto ritornare sul grande schermo da assoluta protagonista. Halle Berry era pronta a riprendere il ruolo avuto nel film dedicato all'agente 007, ma la MGM ha considerato troppo elevato il budget previsto che era stimato in circa 80 milioni di dollari. La situazione ha quindi causato non poco dispiacere alla produttrice Barbara Broccoli che era intenzionata a modificare la rappresentazione dei personaggi femminili nei lungometraggi ispirati ai romanzi scritti da Ian Fleming.

Nel 2002, anno in cui aveva debuttato nei cinema La morte può attendere, i box office avevano registrato i successi di Resident Evil e Tomb Raider, in grado di incassare rispettivamente 100 e 247 milioni di dollari in tutto il mondo. Il periodo sembrava quindi perfetto per la possibile produzione del film, ma lo studio non ha superato le perplessità che ostacolavano il via libera allo sviluppo del progetto.

I produttori dei film di Bond, successivamente, si sono ritrovati nuovamente in disaccordo a causa della scelta di ingaggiare Eva Green nel primo lungometraggio con star Daniel Craig. In quel caso, tuttavia, riuscirono a convincere il team dello studio che era convinto l'attrice non fosse in grado di recitare con un accento inglese convincente.

007, fascino letale: 10 bond girl indimenticabili