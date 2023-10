James Bond: un esperto dell'Intelligence britannica spiega perché il prossimo deve essere nero o una donna

Il dibattito su chi dovrebbe essere il nuovo James Bond continua a far parlare i fan di tutto il mondo, nonostante i produttori abbiano già dichiarato che c'è ancora molta strada da fare prima di scegliere il nuovo protagonista del celeberrimo franchise, specialmente a causa dello sciopero degli attori attualmente in corso a Hollywood.

No Time To Die: Léa Seydoux e Daniel Craig in una foto del film

Già prima dell'uscita di No Time to Die, l'ultimo film di Daniel Craig nel ruolo di 007, i fan stavano già dibattendo sui social media su chi dovrebbe essere l'erede del famoso ruolo. Da Henry Cavill e Idris Elba, ad Aaron Taylor Johnson, Tom Hardy e Richard Madden, decine di nomi sono stati proposti come possibili opzioni per sostituire Craig.

A volte il dibattito ha preso una piega inaspettata, quando hanno iniziato a circolare voci riguardo ad un possibile James Bond donna: ovviamente, le critiche non hanno tardato ad arrivare, con molti fan che hanno espresso le loro opinioni contrarie a questa eventualità. Tuttavia, secondo l'esperto di intelligence britannico John Taylor, una scelta del genere potrebbe essere molto positiva:

No Time To Die: Daniel Craig e Ana de Armas in una scena del film

"Bond è la miglior pubblicità che ci sia. L'unica cosa che i capi, penso, vorrebbero cambiare è che James Bond dovrebbe essere un uomo nero o una donna, o una donna nera, e sai che farebbe sì che anche quelle persone, per ragioni di diversità, diventerebbero interessate ad unirsi alle agenzie di intelligence. James Bond è sempre stato completamente positivo da questo punto di vista."