James Bond, Damien Chazelle sarà il regista del nuovo film della saga?

Il regista Premio Oscar per La La Land avrebbe già incontrato i produttori del franchise per dirigere il prossimo capitolo

Lo scorso aprile, Damien Chazelle ha discusso con la Paramount del suo presunto prossimo film, che si dice sarà ambientato all'interno di una prigione. È stato descritto come un dramma "a medio budget" con elementi d'azione. Avrebbe dovuto girarlo in autunno, ma ha improvvisamente avuto un ripensamento?

In base a un'intervista rilasciata di recente a Vanity Fair, sembra che Chazelle abbia due potenziali progetti a cui starebbe lavorando contemporaneamente e non abbia ancora deciso su quale impegnarsi per primo.

"La mia mente sta ancora cercando di capire quale sarà il prossimo progetto. Ho sicuramente lavorato su questa cosa su cui potrei buttarmi, ma c'è un'altra cosa in cui potrei buttarmi. Ci sono due progetti con cui sto giocando, quindi dovrò impegnarmi in fretta su uno o sull'altro".

Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia 80: il presidente della giuria Damien Chazelle in una foto

Secondo quanto riportato in queste ultime ore dallo scooper dietro al sito World of Reel, l'altro progetto di cui parla Chazelle potrebbe essere il prossimo film di James Bond. Si dice che Chazelle abbia recentemente incontrato la produttrice del franchise Barbara Broccoli per occuparsi della regia del prossimo capitolo di 007.

Qual è il legame di Chazelle con Bond? Ce ne sono stati alcuni. Il suo direttore della fotografia di fiducia, Linus Sandgren, ha lavorato a No Time to Die del 2021. Un film di Chazelle/Lindgren su Bond sarebbe, come minimo, visivamente impressionante. Il regista di La La Land è anche un fan del franchise. Nel 2018 aveva dichiarato di essere un "grande fan di James Bond" e che, sebbene non sia interessato a partecipare a nessun franchise hollywoodiano, Bond costituirebbe una notevole eccezione:

"È forse l'unico franchise che potrebbe essere allettante per me. Ci sono cresciuto: i film di James Bond erano una delle poche cose che riuscivo a convincere mio padre a guardare con me. Era un'esperienza che ci legava".

007: Daniel Craig dà un consiglio al prossimo James Bond, ecco quale

Ora, il fatto che Chazelle si sia incontrato con Broccoli non significa che otterrà l'incarico. Il suo non è l'unico nome circolato per dirigere il nuovo 007, la lista è in continua crescita e, a un certo punto, anche Denis Villeneuve e Christopher Nolan si sono incontrati con Broccoli. Tra quelli che si dice siano attualmente nella rosa dei candidati figurano Edward Berger (che ha smentito le voci), Martin Campbell, David Michod e Kelly Marcel.