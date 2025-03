Adrien Brody, dopo il premio Oscar, reciterà nel film di Damien Chazelle su Evel Knievel?

Adrien Brody ha conquistato per la seconda volta il premio Oscar pochi giorni fa e sta ora cercando di decidere quale sarà il suo prossimo progetto.

Secondo le fonti di Deadline, infatti, la star del cinema starebbe parlando anche con Damien Chazelle, il regista di La La Land, per un possibile ruolo in Evel Knievel on Tour.

La possibile collaborazione con Chazelle

Attualmente non è stata compiuta alcuna offerta ad Adrien Brody, tuttavia l'attore avrebbe incontrato Damien Chazelle e le trattative con la produzione sarebbero nelle prime fasi.

Brody dopo la vittoria agli Oscar

Da tempo Leonardo DiCaprio viene indicato come il possibile protagonista di Evel Knievel on Tour, ma non è ancora stata rilasciata alcuna conferma riguardante il cast del lungometraggio.

Il progetto verrà prodotto da Paramount. Chazelle ha scritto la sceneggiatura e DiCaprio ha iniziato a esprimere il suo interesse dopo averne letto la prima bozza, anche se per ora non è stato raggiunto ufficialmente l'accordo.

I primi dettagli del film Even Knievel on Tour

Terence Winter (The Wolf of Wall Street, I Soprano) ha scritto la versione più recente dello script del film che racconterà la storia dello stuntman Evel Knievel. Sul grande schermo dovrebbe essere raccontato un anno di vita del protagonista, il 1974, seguendolo mentre cerca di realizzare l'ambizioso progetto di compiere con la sua moto un salto attraverso lo Snake River, in Idaho.

Brody ha conquistato il suo secondo premio Oscar come Migliore Attore Protagonista grazie alla sua performance in The Brutalist. Per ora non è stato svelato quale ruolo Chazelle vorrebbe affidargli e non resta che attendere qualche aggiornamento sul progetto per capire se, e in che modo, verrà coinvolta la star.