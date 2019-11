James Bond: chi sarà l'erede di Daniel Craig? Tutte le previsioni dei bookmaker

La carriera di Daniel Craig come James Bond è giunta al termine e già si fanno previsioni su chi potrebbe essere il prossimo 007 tra una vasta rosa di attori, di cui fanno parte parecchie star di Hollywood.

Da Tom Hiddleston a Richard Madden e le voci su Harry Styles, ci sono un sacco di candidati che potremmo presto vedere nei panni dell'agente segreto più famoso di sempre, sui quali gli allibratori della Coral Bookmaker stanno già scommettendo: "Oltre il 70% di tutte le scommesse che abbiamo fatto su James Bond negli ultimi sette giorni vedono protagonista Sam Heughan, che si sta dimostrando una delle scelte più popolari tra i giocatori, secondo cui la star di Outlander sarebbe il perfetto sostituto di Daniel Craig"

Dopo vari mesi in cui era Richard Madden (Il Trono di Spade) il favorito, ora al primo posto è passato l'attore scozzese Sam Heughan, protagonista delle serie di successo Outlander un volto familiare tra il pubblico che, al momento, si trova in un punto simile in cui si trovava Daniel Craig quando cominciò la sua carriera come James Bond. Sam Heughan sarebbe il primo attore scozzese dopo Sean Connery a interpretare il ruolo di 007, quindi la scelta potrebbe davvero balenare in testa a chi si occuperà dei casting.

Oltre lui e Richard Madden, nella lista degli attori più quotati presenziano anche Tom Hiddleston, Edward Norton e Michael Fassbender. Di seguito, trovate la lista completa delle ultime quote diffuse da Coral Bookmakers:

5-2 Sam Heughan

5-1 Richard Madden

5-1 Tom Hiddleston

5-1 James Norton

8-1 Michael Fassbender

8-1 Tom Hardy

10-1 Jack Lowden

10-1 Idris Elba

10-1 Jamie Bell

12-1 Aidan Turner

12-1 Cillian Murphy

12-1 Henry Cavill

20-1 Henry Golding

Mentre attendiamo di sapere chi sarà l'erede di Daniel Craig, aspettiamo di vederlo per l'ultima volta in No Time to Die, il prossimo film della saga dedicata a James Bond che uscirà nelle sale nel 2020.