James Bond: 25 film di 007 e tante altre novità in arrivo su Prime Video per il 60° anniversario

25 film di James Bond, il documentario The Sound of 007 e lo speciale musicale The Sound of 007: LIVE dalla Royal Albert Hall sbarcano su Prime Video per i 60 anni del leggendario franchise.

Prime Video ha appena rivelato che 25 film di James Bond saranno disponibili in streaming negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in altri territori in occasione della celebrazione del 60° anniversario del leggendario franchise cinematografico amato in tutto il mondo.

Un bel primo piano di Daniel Craig in una scena del film Casino Royale

Prime Video ha inoltre svelato i poster e i trailer ufficiali per il 60° anniversario e di The Sound of 007, un documentario diretto da Mat Whitecross sull'eccezionale storia di sei decenni di musica di James Bond, che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Tutti i 25 film del franchise di Bond e The Sound of 007 saranno disponibili dal 5 ottobre.

Dopo il live del 4 ottobre del concerto di beneficenza di EON Productions e creato da David Arnold alla Royal Albert Hall di Londra, Prime Video trasmetterà in streaming in tutto il mondo una registrazione esclusiva dello spettacolo The Sound of 007: LIVE dalla Royal Albert Hall. All'evento, cantanti e una serie di celebri ospiti eseguiranno iconici temi musicali di Bond.

No Time To Die: una foto del protagonista Daniel Craig

I 25 film in arrivo su Prime Video in Stati Uniti, Inghilterra, Australia, India, Italia, Giappone, Messico-America Latina, Spagna e nel sud-est asiatico per un periodo limitato di tempo sono: Agente 007, licenza di uccidere, A 007, dalla Russia con amore, Agente 007 - Missione Goldfinger, Agente 007 - Thunderball: operazione tuono, Agente 007 - Si vive solo due volte, Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà, Agente 007, una cascata di diamanti, Agente 007 - Vivi e lascia morire, Agente 007 - L'uomo dalla pistola d'oro, Agente 007 - La spia che mi amava, Moonraker - Operazione spazio, Solo per I tuoi occhi, Octopussy operazione piovra, 007 - Bersaglio mobile, 007 - Zona pericolo, 007 - Vendetta privata, Goldeneye, Il domani non muore mai, Il mondo non basta, La morte può attendere, Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e No Time to Die.

The Sound of 007 è stato diretto dal candidato BIFA e BAFTA Mat Whitecross (The Kings, Oasis: Supersonic, The Road to Guantánamo) per Prime Video e MGM. Il documentario apre il sipario sulla eccezionale storia di sei decenni di musica di James Bond, portando gli spettatori in un viaggio da Agente 007 - Licenza di uccidere con Sean Connery fino all'ultima comparsa di Daniel Craig in No Time to Die. Prodotto da John Battsek in Ventureland, MGM ed EON Productions, il film traccia l'incredibile storia della musica, le avvincenti storie vere dietro le melodie e i volti noti che hanno registrato alcune delle colonne sonore più amate del cinema.

Daniel Craig in una scena del film Casino Royale, primo film da lui interpretato nel ruolo di James Bond

The Sound of 007: LIVE dalla Royal Albert Hall è una registrazione esclusiva del concerto di beneficenza ufficiale alla Royal Albert Hall di Londra il 4 ottobre 2022. I cantanti ospiti si uniranno a un gruppo di artisti coordinati da David Arnold, cinque volte compositore di Bond. Il concerto celebra i 60 anni dall'uscita mondiale di Agente 007 - Licenza di uccidere, il primo film di 007, uscito il 5 ottobre 1962. Onorando la lunga tradizione del franchise di sostenere cause di beneficenza, il ricavato di The Sound of 007: LIVE dalla Royal Albert Hall sarà devoluto a due enti di beneficenza musicali: Nordoff Robbins e The BRIT Trust. Dopo il concerto, una chitarra Duesenberg personalizzata e firmata da Michael G. Wilson, Barbara Broccoli, David Arnold e gli artisti sarà messa all'asta online da Christie's per raccogliere fondi aggiuntivi a favore di enti di beneficenza musicali.