Batman, Jake Gyllenhaal sarà il Cavaliere Oscuro del DC Universe? 'Sarebbe un onore'

L'attore ha risposto alla suggestione di diventare il nuovo Batman del DC Universe di James Gunn nel film The Brave and the Bold

Il ruolo del nuovo Batman del DC Universe di James Gunn deve ancora essere assegnato, così recentemente è stato chiesto a Jake Gyllenhaal un parere su una sua possibile candidatura per il film The Brave and the Bold.

In occasione di un evento per il suo nuovo film, Road House, in uscita su Prime Video, Gyllenhaal ha parlato apertamente del ruolo di Batman. Quando gli è stato chiesto se fosse interessato a continuare con questo tipo di ruoli muscolari, proprio come in Road House, interpretando Batman, Gyllenhaal ha confessato la sua ammirazione per il personaggio di Bruce Wayne e per la lunga storia cinematografica di Batman.

L'attore ha anche sottolineato che ruoli come quello di Batman sono dei classici, e Gyllenhaal ha detto che sarebbe un onore interpretare l'eroe della DC.

"Oh, cavolo. È un classico. Sarebbe un onore. Parlando di ruoli che altri attori incredibili hanno interpretato in passato, sto per interpretare Iago in Otello con Denzel Washington, e penso agli attori che hanno interpretato quel ruolo nel corso del tempo, e sono intimidito da questo. Questo è il primo livello. È quello su cui sto lavorando adesso. Ma naturalmente, sarebbe sempre un onore. Quel tipo di cose e quei ruoli sono dei classici".

Jake Gyllenhaal ha l'età giusta

In passato Gyllenhaal è stato vicinissimo a interpretare Spider-Man per Sam Raimi, all'epoca dell'infortunio di Tobey Maguire sul set, e ha interpretato Mysterio in Spider-Man: Far From Home per i Marvel Studios.

L'attore ha 43 anni, 13 in più dell'interprete di Superman del DCU David Corenswet, e questo sarebbe perfetto per l'impostazione della storia di The Brave and the Bold. James Gunn dei DC Studios ha rivelato che nel film Bruce scoprirà di avere un figlio piccolo, Damian Wayne, e altri membri della Bat-famiglia faranno la loro comparsa. Gyllenhaal sarebbe credibile nei panni di un Batman esperto che guida un intero gruppo di eroi nel DCU.