Collision: Jake Gyllenhaal nel nuovo thriller Amazon tratto da un racconto di Don Winslow

Amazon Studios ha acquisito i diritti cinematografici di Collision, uno dei racconti della nuova raccolta di Don Winslow intitolata The Final Score, in arrivo il prossimo autunno. Il progetto vedrà Jake Gyllenhaal protagonista assoluto e anche coinvolto come produttore, insieme al socio Josh McLaughlin di Nine Stories e a Shane Salerno per The Story Factory.

Trama e cast di Collision di Don Winslow

Collision segue la storia intensa e drammatica di un uomo apparentemente realizzato, marito e padre affettuoso, la cui vita prende una svolta irreparabile dopo un tragico errore. Finito in carcere, deve imparare a sopravvivere in un ambiente ostile. Una volta fuori, scopre la verità sul motivo per cui è stato protetto tra le mura della prigione e si trova coinvolto in una missione che cambierà radicalmente la sua esistenza.

Animali notturni: Jake Gyllenhaal in una scena del film

Il progetto segna una nuova collaborazione tra Winslow e Amazon, dopo Crime 101, altro adattamento tratto da un suo racconto, che vedrà protagonisti Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry, Barry Keoghan, Monica Barbaro e Nick Nolte. Crime 101, diretto da Bart Layton, uscirà nel weekend del President's Day 2026 distribuito da Amazon e Working Title.

La raccolta The Final Score verrà ufficialmente proposta al mercato editoriale statunitense subito dopo il 4 luglio, ma ha già attirato l'attenzione di pubblico e critica. Di recente, Stephen King ha definito il libro "la miglior narrativa crime letta negli ultimi vent'anni" in un post social diventato virale, contribuendo ad aumentare l'attesa. Il volume sarà pubblicato da Harper Collins il 17 settembre.

Don Winslow è considerato uno degli autori di punta della narrativa crime contemporanea. Le sue opere hanno ispirato l'interesse di registi e attori del calibro di Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Michael Mann, Ridley Scott, Oliver Stone, James Mangold e David Mamet.

I prossimi impegni di Jake Gyllenhaal

Gyllenhaal continua il suo sodalizio con Amazon dopo il successo di Road House diretto da Doug Liman. Il film ha registrato oltre 50 milioni di visualizzazioni nei primi due weekend su Prime Video. A seguito di questi risultati, Amazon MGM Studios ha siglato un accordo di first-look con la casa di produzione dell'attore, Nine Stories. Un sequel, Road House 2, è già in preparazione con Guy Ritchie alla regia.

Road House: Jake Gyllenhaal in un frame

Nel frattempo, Gyllenhaal ha ottenuto ottimi riscontri anche nel ruolo da protagonista e produttore della serie Presunto innocente per Apple TV+, che è diventata una delle più viste della piattaforma. Il successo ha spinto Apple a confermare una seconda stagione, con Gyllenhaal nuovamente coinvolto.

Sul fronte teatrale, l'attore ha recentemente calcato il palcoscenico di Broadway accanto a Denzel Washington nell'Otello, che ha segnato un record di incassi per lo storico teatro Barrymore.