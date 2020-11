Jake Gyllenhaal e altre star: una cameriera dà i voti ai clienti vip: "Non ha mai pagato"

Laura Mesrobian, utente di TikTok, ha pubblicato sul social network una serie di video nei quali valuta l'atteggiamento dei vip che sono stati clienti nel ristorante di New York in cui lavorava come cameriera, tra cui anche l'attore Jake Gyllenhaal e la regista Greta Gerwig.

Nelle scorse settimane avevamo parlato della ragazza che ha incontrato diverse star in aeroporto, da Robert Pattinson a Chris Evans, e le ha "classificate" in base alla loro gentilezza. A distanza di pochi giorni, un'altra ragazza ha scelto di sfruttare il social network più cool del momento per condividere con i propri followers le sue esperienze a contatto con alcune celebrità nel periodo in cui lavorava come cameriera in un ristorante di New York.

Roma 2017: un primo piano di Jake Gyllenhaal sul red carpet di Stronger

In una serie di video, Laura Mesrobian ha quindi valutato artisti del calibro di Jake Gyllenhaal, Greta Gerwig e Glenn Close. La prima clip della TikToker, che ha raggiunto le 100.000 visualizzazioni, è proprio dedicata all'attore di Donnie Darko. Mesrobian spiega quindi che Gyllenhaal è un tipo di cliente "un po' lamentoso", aggiungendo anche che "non ha mai pagato" quando cenava con i suoi amici.

Greta Gerwig e Noah Baumbach alla cerimonia degli Oscar

Spostando l'attenzione su Greta Gerwig, ha ottenuto voti altissimi da Mesrobian, la quale ha affermato che l'acclamata regista di Lady Bird e Piccole Donne si è messa a chiacchierare con lei al locale. "Vorrei assolutamente fare festa con lei tutta la notte", ha detto l'utente, sottolineando quanto Gerwig rappresenti una bellissima persona. Giudizio diverso, invece, per il partner Noah Baumbach, che ha avuto un atteggiamento meno piacevole. Secondo Mesrobian, il regista di Storia di un matrimonio "non sembrava si stesse divertendo". Per citarne qualcun altro, riportiamo che Laura Mesrobian ha promosso a pieni voti tre attrici molto acclamate di Hollywood: Julianne Moore, Frances McDormand e Glenn Close. Commenti entusiasti nei confronti delle tre artiste, rivelatesi molto gentili e per nulla snob.

Ovviamente, le clip condivise su Tik Tok hanno scatenato le reazioni dei followers che hanno avuto la possibilità di vedere confermate o smentite le loro sensazioni relative ai vip citati. "Taylor Swift ci ha avvertito di Jake", ha scherzato un utente, riferendosi alla relazione di Gyllenhaal con la popstar. "Sono così felice di Julianne Moore. È una tale leggenda", ha scritto invece un altro utente.