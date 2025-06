Jake Gyllenhaal star del thriller politico Code Black

L'attore Jake Gyllenhaal sarà coinvolto come produttore e protagonista di un nuovo film intitolato Code Black, ecco i dettagli.

Jake Gyllenhaal sembra sarà il protagonista del thriller Code Black, un film tratto da un racconto scritto da Harrison Query di cui Amazon MGM Studios ha ottenuto i diritti.

L'accordo con lo scrittore sembra sia stato raggiunto con un compenso record a sette cifre, tra i più alti di sempre per un progetto basato su un racconto breve.

I primi dettagli del progetto

La Nine Stories di Jake Gyllenhaal sarà coinvolta nella produzione del thriller politico con protagonista uno dei migliori cardiochirurghi attivi negli Stati Uniti che viene portato a Washington per effettuare un'operazione ad alto rischio e venendo trascinato in una trappola da cui potrà uscire usando solo la sua astuzia e il suo genio. Il medico dovrà cercare di fermare un piano che mette a rischio la sua famiglia e l'intera nazione.

Animali notturni: Jake Gyllenhaal in una scena del film

Tra i produttori ci saranno anche Josh McLaughlin, Lynn Harris e Matt Reeves con la loro 6th & Idaho, Scott Glassgold di 12:01 Films.

Query, che recentemente ha scritto anche Heads of State con star John Cena e Idris Elba, si occuperà della stesura della sceneggiatura. Tra i prossimi progetti dell'autore c'è anche la serie drammatica Trigger Point, che è in fase di sviluppo tra le fila di A24 e che sarà diretta e prodotta da Jeremy Saulnier.

I prossimi progetti della star

Gyllenhaal, prossimamente, sarà coinvolto come produttore della seconda stagione della serie Presunto innocente, che avrà come star Rachel Brosnahan. L'attore, inoltre, sarà protagonista del sequel di Road House, progetto targato Amazon.

L'attore sarà inoltre star di Remain, il nuovo film diretto da M. Night Shyamalan che ha scritto la storia insieme a Nicholas Sparks, accanto a Phoebe Dynevor e Ashley Walters.