Jada Pinkett Smith: 'Tupac Shakur era la mia vera anima gemella, non Will Smith'

L'attrice e conduttrice televisiva Jada Pinkett Smith ha ammesso in una nuova intervista che lei e il defunto rapper Tupac Shakur erano "anime gemelle" che forse avevano vissuto insieme in alcune "vite passate". Questa recente dichiarazione arriva nel bel mezzo di una vera e propria tempesta di critiche relative al suo nuovo libro, in cui la star ha rivelato dettagli sorprendenti sul suo matrimonio con l'attore Will Smith.

Jada si è trovata al centro di una controversia dopo aver affermato che lei e Will sono ormai separati da sette anni, il che ha fatto sorgere molte domande a proposito del famigerato schiaffo degli Oscar del 2022. L'attrice de Il viaggio delle ragazze ha parlato apertamente della sua relazione con la leggenda dell'hip-hop Tupac Shakur durante un'intervista con Christal Jordan di Rolling Out.

Durante l'intervista, Jordan ha chiesto alla Pinkett di parlare del legame particolare che ha avuto con la leggenda del rap, al che Jada ha risposto: "Esistono legami che vanno al di là del romanticismo ed esistono le anime gemelle. I nostri figli possono essere le nostre anime gemelle. Ci sono tante definizioni di anima gemella."

Jada Pinkett Smith in un'immagine promozionale della serie Hawthorne

"In ogni caso, sì, sicuramente", ha continuato Jada, concordando sul fatto che Tupac sia stata la sua anima gemella. "Se esiste una cosa come le vite passate, penso sicuramente che io e 'Pac ne abbiamo vissute alcune insieme. Sai, in varie forme. Tra di noi c'era la chimica dell'amicizia e dell'affetto. Era come se Dio avesse detto: 'Guarda, vi metterò insieme, sarete un duo dinamico, ma ti dico subito, renderò impossibile per voi stare insieme.' Perché quello non era lo scopo".