Jada Pinkett Smith conduce una vita separata dal marito Will dal 2016

Jada Pinkett Smith è tornata a parlare dello schiaffo che ha segnato la serata degli Oscar, svelando inoltre che conduce una vita completamente separata dal marito Will Smith dal 2016.

L'attrice ha condiviso nuovi dettagli nella sua autobiografia intitolata Worthy e in un'intervista rilasciata a People.

La reazione allo schiaffo

Al magazine, Jada Pinkett Smith ha dichiarato che ha osservato il marito alzarsi e andare verso Chris Rock: "Ho pensato: 'Questo è uno sketch'. Ho pensato: 'Non è possibile che Will lo colpisca'. Solo quando Will ha iniziato a tornare al suo posto mi sono resa conto che non era una scena preparata".

L'attrice ha inoltre aggiunto che le prime parole che ha rivolto al marito sono state: "Stai bene?".

Chris Rock rompe il silenzio sullo schiaffo di Will Smith "sono quasi guarito dai lividi"

I dettagli del suo rapporto con il marito

Jada, durante un'apparizione televisiva alla trasmissione Today condotta da Hoda Kotb, ha inoltre spiegato che lei e Will Smith non hanno voluto parlare della loro situazione privata perché stavano cercando di capire come essere in una partnership. L'attrice ha aggiunto che, all'inizio del 2016, la coppia era stanca di provare: "Penso che entrambi fossimo bloccati nella nostra fantasia di quello che pensavamo dovesse essere l'altra persona".

Le due star di Hollywood sono spostate dal 1997 e, nonostante stiano vivendo delle esistenze separate, non hanno intenzione di divorziare.