Jada Pinkett Smith si rade i capelli ispirata dalla figlia, il look è strepitoso

Jada Pinkett Smith debutta con un nuovo look, ispirata dalla figlia Willow Smith, rasandosi la testa a zero incoraggiando i suoi fan a credere sempre nel cambiamento.

Nuovo look estivo per Jada Pinkett Smith, che condivide sui social la sua scelta di rasarsi a zero i capelli, affermando di essere stata ispirata dalla figlia Willow Smith che, come lei, ha scelto di dare un taglio netto alla sua chioma.

La conduttrice di Red Table Talk Jada Pinkett Smith, infatti, si è appena rasata tutti i capelli, ispirata dall'esempio della figlia che ha deciso di sfoggiare proprio lo stesso look: "Willow me l'ha fatto fare anche perché era ora di cambiare... ma i miei 50 anni stanno per ricevere l'illuminazione divina grazie a questo".

Un post ispirazionale per tutti i suoi fan, che invita tutti ad accettare il cambiamento per creare sempre qualcosa di nuovo. Jada Pinkett Smith, come dice nel post Instagram, ha deciso di rasarsi grazie alla figlia Willow, che un anno fa si rasò a zero durante una vera e propria performance artistica.

Jada Pinkett Smith e la figlia Willow Smith: "Abbiamo provato attrazione per una donna"

Infatti, il suo collaboratore, Tyler Cole, le ha tagliato i capelli per 24 ore mentre era rinchiusa in una stanza di vetro al Museum of Contemporary Art di Los Angeles. Tutto questo per mostrare otto fasi emotive legate all'ansia: paranoia, rabbia, tristezza, intorpidimento, euforia, forte interesse, compassione e accettazione.