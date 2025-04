Cime Tempestose, Jacob Elordi celebra il film e Margot Robbie dopo la fine delle riprese: "È mozzafiato"

Le riprese del nuovo adattamento cinematografico di Cime Tempestose, firmato da Emerald Fennell, si sono ufficialmente concluse. Il progetto, che vede protagonisti Jacob Elordi e Margot Robbie, è tra le uscite più attese del 2026.

Durante un'intervista concessa a Deadline, Elordi - che interpreta Heathcliff, l'iconico protagonista tormentato del romanzo di Emily Brontë - ha confermato che la produzione si è chiusa "di recente", lasciando trapelare entusiasmo per il lavoro svolto. L'attore ha riservato parole di grande apprezzamento per la sceneggiatura e per i colleghi sul set: "Le interpretazioni sono straordinarie. È una storia d'amore potente, visivamente magnifica. Una vera epopea".

Tra i suoi elogi spicca quello rivolto a Margot Robbie, nei panni di Catherine Earnshaw: "La sua interpretazione è mozzafiato". Elordi ha inoltre definito la sceneggiatura della Fennell "splendida" e ha sottolineato la cura nei dettagli: "Anche i costumi sono eccezionali".

Una nuova versione di Cime Tempestose

Il film, prodotto dalla stessa Fennell insieme a Margot Robbie, porta sul grande schermo una nuova rilettura di uno dei capolavori più intensi della letteratura inglese. La storia, ambientata tra le brughiere dello Yorkshire, segue la tormentata relazione tra Heathcliff e Catherine, esplorando le sfumature dell'amore, dell'ossessione e della vendetta.

Nós sabemos Jacob Elordi!!!



Elordi falou sobre a parceria com Margot Robbie em "Wuthering Heights"



- "ela está incrível no filme, ela é uma pessoa dinâmica, e uma atriz brilhante que deu tudo de si. Mal espero para as pessoas assistirem" pic.twitter.com/8TBPMAtuvw — Portal Margot Robbie |Fan Site| (@PortalRobbie) April 17, 2025

Algumas fotos, com a qualidade um pouco melhor, de Margot Robbie no set de "Wuthering Heights", em Wakefild, Inglaterra.



As cenas foram filmadas na terça-feira, 01 de abril. pic.twitter.com/D8cDyMA7mN — Portal Margot Robbie |Fan Site| (@PortalRobbie) April 13, 2025

Accanto a Elordi e Robbie, il cast include anche Hong Chau (Nelly), Shazad Latif (Edgar), Alison Oliver (Isabella), Charlotte Mellington (la giovane Catherine) e Owen Cooper (il giovane Heathcliff).

Il film si inserisce in una lunga tradizione di trasposizioni del romanzo romanzo pubblicato nel 1847. Tra le versioni più note: il film del 1939 con Laurence Olivier e Merle Oberon, il raffinato adattamento del 1992 con Ralph Fiennes e Juliette Binoche, e la miniserie BBC del 2009 con Tom Hardy e Charlotte Riley.

Il nuovo adattamento di Emerald Fennell debutterà nelle sale il 13 febbraio 2026, in perfetto tempismo con il weekend di San Valentino.