Cime tempestose: annunciati i giovani protagonisti del film con Jacob Elordi e Margot Robbie

Il prossimo adattamento di Cime tempestose, diretto da Emerald Fennell, ha finalmente scelto i suoi giovani Heathcliff e Cathy, ovvero gli attori che daranno vita alle versioni adolescenziali dei personaggi interpretati da Jacob Elordi e Margot Robbie.

Owen Cooper, l'attore britannico che sta già attirando l'attenzione per il suo debutto nella serie limitata di Netflix Adolescence, ancor prima della sua uscita, interpreterà il giovane Heathcliff, il celebre e tormentato antieroe della letteratura.

Nel frattempo, Charlotte Mellington, recentemente apparsa nel ruolo di Lavender nella produzione di successo di Matilda the Musical al West End, vestirà i panni di Cathy Earnshaw, la cui relazione appassionata e distruttiva con Heathcliff culmina in tragedia. Completa il cast Vy Nguyen, che interpreterà la giovane Nelly Dean, narratrice del romanzo originale.

Cime tempestose segnerà il debutto cinematografico di Cooper, Mellington e Nguyen.

Il film Cime tempestose di Emerald Fennell

L'adattamento cinematografico del romanzo di Emily Brontë, acquisito dalla Warner Bros. lo scorso anno, vedrà Elordi nel ruolo del Heathcliff adulto e Margot Robbie in quello della Cathy adulta (la stessa Robbie è anche produttrice attraverso la sua casa di produzione LuckyChap). Hong Chau interpreterà Nelly Dean da adulta, mentre Shazad Latif sarà Edgar Linton e Alison Oliver, che aveva già lavorato con Fennell in Saltburn, interpreterà Isabella Linton.

Cime tempestose: la locandina del film

Per Owen Cooper, Cime tempestose rappresenta un importante passo nella sua carriera. Il giovane, ancora quindicenne, sta facendo il suo ingresso nel mondo della recitazione dopo essere stato scelto per il ruolo principale in Adolescence dal regista Philip Barantini, nonostante non avesse esperienze precedenti sul set.

La serie, in quattro episodi, affronta temi duri e profondi, tra cui crimine, cultura incel, mascolinità tossica e l'influenza dei social media. Cooper interpreta un tredicenne sospettato di omicidio, in una trama che esplora questi temi delicati.

Adolescence è scritta da Jack Thorne e Stephen Graham e vede nel cast anche Ashley Walters, Erin Doherty e Faye Marsay.