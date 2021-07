Jackass: lo stunt nelle acque infestate dagli squali finisce male (FOTO)

Un nuovo stunt, eseguito dal cast di Jackass per Shark Week in acque infestate dagli squali, è finito piuttosto male per Sean McInerney.

Sean McInerney, la nuova star di Jackass, è stata morsa sulla mano da uno squalo quando un salto con il wakeboard è andato storto mentre la squadra stava eseguendo degli stunt per Shark Week. Dopo essere usciti indenni da una manciata di acrobazie durante il loro speciale di domenica, i membri di Jackass Steve-O e Chris Pontius hanno deciso di mandare Sean McInerney, soprannominato "Poopies", a fare wakeboard attraverso acque infestate dagli squali.

Dopo un paio di traversate ben riuscite Steve-O e Pontius hanno deciso di alzare la posta tentando di portare a termine il "salto dello squalo", mandando McInerney giù da una rampa. Quest'ultimo non è riuscito ad atterrare, è caduto in acqua e gli squali si sono subito diretti verso di lui.

È stato morso sulla mano non appena è finito in acqua e i membri dell'equipaggio si sono immediatamente precipitati su di lui per salvarlo. McInerney sanguinava copiosamente già dopo pochi secondi e le squadre mediche presenti sul posto hanno chiesto un laccio emostatico per fermare l'emorragia.

Jackass 4: il titolo ufficiale e le prime foto del film

Durante un'intervista recente Steve-O, alias Stephen Glover, ha rivelato che l'incidente è stato molto grave e che McInerney è fortunato ad essere vivo: "Si è sottoposto ad un intervento chirurgico per farsi riattaccare i tendini e due arterie all'interno della sua mano. Sarebbe fottutamente morto se non si fossero tuffati su di lui così velocemente per salvarlo."