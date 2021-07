Jackass 4: il titolo ufficiale e le prime foto del film

Jackass 4, la nuova pellicola del franchise che sarà distribuita nelle sale il 22 ottobre 2021 dalla Paramount Pictures, ha finalmente un titolo ufficiale: Jackass Forever. L'annuncio è stato fatto oggi dallo studio cinematografico attraverso la pubblicazione delle prime foto ufficiali del film in uscita.

Le immagini mostrano il cast originale di Jackass (Johnny Knoxville, Ehren McGhehey, Preston Lacy, Steve-O, Dave England, Wee Man, Dark Shark, Chris Pontius) immerso nei soliti stunt e scherzi "Jackassiani". Sembra che ci siano anche dei nuovi membri nella ciurma, tra i quali spicca incontrastato Sean "Poopies" McInerny.

Nel nuovo film, purtroppo, non compariranno tutti i membri sopravvissuti della squadra di Jackass: Bam Margera è stato licenziato dalla produzione a causa dei suoi problemi di abuso di sostanze che hanno reso impossibile la sua partecipazione alle riprese del film. Knoxville ha detto a GQ che il team di Jackass "vuole che Bam sia felice e in salute e riceva l'aiuto di cui ha bisogno. Penso che sia tutto ciò che voglio dire al riguardo". Secondo TMZ, il regista Jeff Tremaine avrebbe recentemente presentato un'ordinanza restrittiva temporanea contro Margera.

Ecco la sinossi ufficiale della pellicola: "Celebrando la gioia di essere di nuovo insieme la ciurma originale di Jackass torna per un altro giro di giostra in cui il cast sarà protagonista dei soliti spettacoli comici esilaranti, selvaggiamente assurdi e spesso pericolosi con un piccolo aiuto da parte di alcuni nuovi membri." Johnny Knoxville ha già detto che Jackass Forever, la cui uscita nelle sale è stata programmata per questo autunno, sarà l'ultimo film dell'epico Jackass Cinematic Universe.