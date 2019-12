Jackass: Paramount annuncia la data di uscita del nuovo film

Paramount ha annunciato la data di uscita del nuovo film su Jackass: il 5 marzo 2021, giorno in cui il nuovo lungometraggio ispirato al reality di MTV arriverà nei cinema.

Nonno cattivo: Johnny Knoxville e Jackson Nicoll in una scena

Al momento, sul progetto non si sa praticamente niente. Grande è la curiosità dei fan di sapere se vedremo il ritorno del cast originale. Creato da Johnny Knoxville, Jeff Tremaine e Spike Jonze, Jackass è andato in onda su MTV dal 2000 al 2002, dando vita a una trilogia di film usciti nel 2003, 2006 e 2010, tutti prodotti con un budget inferiore ai 20 milioni, ma che hanno fruttato 335 milioni di dollari al box office globale.

Se il nuovo film vedrà il ritorno del cast originale, questo sarà il primo progetto comune fin dalla morte di Ryan Dunn, scomparso in un incidente stradale nel 2011. Johnny Knoxville è comparso in uno spinoff del 2013 intitolato Nonno cattivo, ma da allora il brand non è più stato usato. Nel 2018, Knoxville ha recitato in un film ispirato a Jackass intitolato Action Point, che però si è rivelato un flop.

In un'intervista a Loudwire di luglio, Steve "Steve-O" Glover ha dichiarato che se Knoxville, Tremaine e Jonze fossero interessati, un nuovo progetto sarebbe ben accolto: "Ci stiamo avvicinando al 20° anniversario della prima apparizione di Jackass su MTV, so che c'è un'urgenza, un'idea di commemorare l'anniversario in qualche modo".